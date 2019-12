Alaris Royalty: War es das nun?

Per 15.12.2019, 03:47 Uhr wird für die Aktie Alaris Royalty am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 21.84 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Alaris Royalty beträgt das aktuelle KGV 13,81. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 30,1. Alaris Royalty ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Die Alaris Royalty ist mit einem Kurs von 21,83 CAD inzwischen +3,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +10,48 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Alaris Royalty als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alaris Royalty vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 21,33 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -2,28 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 21,83 CAD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".