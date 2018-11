Alanus Hochschule wird Fairtrade-University (FOTO)

Alfter (ots) -Deutsche Hochschulen können sich seit 2014 für die Auszeichnungihres Engagements für den fairen Handel bei TransFair e.V. um denTitel Fairtrade-University bewerben. Diesen Schritt ist auch dieAlanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonngegangen. Für ihr beispielgebendes Engagement zum Thema "FairerHandel" hat TransFair e.V. die Alanus Hochschule am Donnerstag, 8.November, als Fairtrade-University ausgezeichnet. Sie ist damit die23. Hochschule, die diesen Titel trägt. Professorin Monika Kil,Rektorin der Alanus Hochschule, freut sich über die Auszeichnung:"Fairer Handel setzt auf Dialog, Transparenz und Respekt -Prinzipien, die in allen Studiengängen an der Alanus Hochschuleumgesetzt werden."Für den Titel Fairtrade-University muss eine Hochschulenachweislich fünf Kriterien erfüllen, die das Engagement für denfairen Handel in allen Bereichen der Hochschule widerspiegeln. Beider Umsetzung auf dem Campus ist Teamwork gefragt: Die Studierenden,die Verwaltung sowie die gastronomischen Betriebe und Geschäfte derHochschule fördern gemeinsam mit Aktionen und dem Angebot von fairgehandelten Produkten das Bewusstsein für den fairen Handel. Eingemeinsamer Beschluss von Hochschulverwaltung und Studierendenschaftverankert den Gedanken mit konkreten Zielen in der Hochschulpolitik.Ziel ist, dass an Fairtrade-Universities und nun auch an derAlanus Hochschule der faire Handel auf dem Campus gelebt wird. DemIdeenreichtum der engagierten Hochschulen sind keine Grenzen gesetzt.Bei fairen Produkten in der Cafeteria und Projekttagen zuentwicklungspolitischen Themen wird der faire Handel in den Fokusgestellt. "Wir sind Fairtrade-University, weil wir die Bedeutung desfairen Handels mit dem Nachhaltigkeitsgedanken unserer Hochschuleverbinden wollen", sagt Nell Kohlmann, Studierende der AlanusHochschule und Mitglied der Steuerungsgruppe.Großes Engagement in der HochschuleKristina Klecko, Referentin Fairtrade-Universities für FairtradeDeutschland, gratuliert der Alanus Hochschule: "Dass die AlanusHochschule als Fairtrade-University ausgezeichnet wird, ist demgroßen Engagement von Studierenden, Hochschulmitarbeitenden undGastronomieverantwortlichen zu verdanken. Mit der Gründung derSteuerungsgruppe wurde ein Prozess angestoßen, der zu einervielfältigen Beschäftigung mit fairem Handel geführt hat. Das istgenau das, was wir mit der Kampagne erreichen möchten: Zeigen, dassVeränderungen möglich sind! Wir gratulieren der Hochschule und freuenuns auf die weitere Zusammenarbeit."Weitere Informationen zu Fairtrade-Universities finden Sie unter:https://www.fairtrade-towns.de/fairtrade-universities/Pressekontakt:Pressesprecherin Dr. Julia WedelTel.: +49 (0)2222 9321 - 1942Fax: +49 (0)2222 9321 - 21E-Mail: julia.wedel@alanus.eduOriginal-Content von: Alanus Hochschule, übermittelt durch news aktuell