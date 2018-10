Alan Walker, Gestört aber GeiL und LINA sind weiterer Teil des Line-Ups von THE DOME (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

München (ots) -Alan Walker, Gestört aber GeiL und LINA werden am 30. November aufder THE DOME-Bühne stehen- Die DJs und Popstars ergänzen den Mix aus Musikern, Influencernund Moderatoren- Karten für THE DOME sind erhältlich über www.thedome.deDa ist für jeden was dabei: Die Künstler Alan Walker, Gestört aberGeiL und LINA sind ein weiterer Teil des vielfältigen Line-Ups vonTHE DOME am 30. November in Oberhausen. Das Show-Konzept sieht einbreit gefächertes Programm mit Musikern, Influencern und Moderatorenvor.Das Künstlerportfolio des Show-Events THE DOME nimmt weiterhinForm an: Alan Walker, Gestört aber GeiL und LINA werden am 30.November die König-Pilsener-Arena in Oberhausen mit einerLive-Performance aufmischen. Zusammen mit den bereits bestätigtenActs Rea Garvey, Die Lochis, Mike Singer, Jorge Blanco, Namika,Revolverheld, Alle Farben und Alvaro Soler sind sie Teil des buntenLine-Ups. Gastgeber der Show werden die Influencer-Zwillinge Lisa &Lena, sowie die RTL II-Moderatoren Giovanni Zarrella, Julia Krügerund Meike Gehring sein.EDM-DJ Alan Walker ist bekannt für seinen Welthit "Faded" und hatgerade in seiner Heimat Norwegen mit der aktuellen Single "DiamondHeart" erneut den Sprung auf Platz 1 der Charts geschafft. DasTech-House-Duo Gestört aber GeiL weiß ebenfalls wie man Hits kreiertund beweist dies wieder bei seinem neuen Song "Für Immer Wach",während Pop-Sängerin und Influencerin LINA mit "Rebellin" die Hallefür sich einnehmen wird.THE DOME kann live ab 18:00 Uhr in der Arena, im Web perLivestream und in den sozialen Netzwerken verfolgt werden. AmFolgetag wird die Show im TV bei RTL II ausgestrahlt (1.12.2018,18:15- 20:15 Uhr). Tickets für das Live-Event sind erhältlich unterTHEDOME.DE.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell