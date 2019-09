Hamburg (ots) -Der Journalismus der Zukunft ist visuell, interdisziplinär undausdifferenziert. Zu diesem Ergebnis kamen die Teilnehmer desscoopcamp 2019, das um die 250 Journalisten, Entscheider undInnovatoren der Medienbranche in Hamburg versammelte. In Vorträgen,Talkrunden und Workshops wurden zum bereits elften Mal die aktuellenHerausforderungen und Innovationen der Medienlandschaft diskutiert.Den Startschuss für die Innovationskonferenz für Medien gab Dr.Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien der Freien undHansestadt Hamburg, mit seiner Begrüßungsrede: "Die Medienbranchebefindet sich in einem rasanten Umbruch. Neue Technologien bringenneue Kommunikationsmöglichkeiten und neue Formen der Öffentlichkeitmit sich." In Zeiten des Wandels sei die Hamburger Medienkonferenzfür Innovation als Debattenplattform umso wichtiger. "Das scoopcamphilft der Medienbranche, im direkten Austausch mit hochkarätigenSpeakern aus der ganzen Welt und durch Vernetzung geeignete Antwortenfür die Zukunft zu finden. Es betont, dass Journalismus immer Mittelzum Zweck der Kommunikation ist. Unabkömmliche Werte sindWahrhaftigkeit und Vertrauen - sie gilt es auch in Zukunft zustärken", sagte Brosda.Ihm folgte Anita Zielina (Director of News Innovation andLeadership, Craig Newmark Graduate School of Journalism, CUNY) miteiner Laudatio auf Shazna Nessa, die mit dem scoop Awardausgezeichnet wurde. "In unserer sich wandelnden Medienwelt brauchtes Journalisten, die Menschen hinter sich versammeln und denJournalismus in die Zukunft führen. Shazna Nessa gehört zu diesersehr seltenen Art von Journalisten. Sie steht für Innovation undInspiration und hat mit ihrem Fokus auf einen visuellen Journalismusdie gesamte Medienbranche nachhaltig verändert", so Zielina.Im Anschluss an Ihre Auszeichnung zeigte Nessa in ihrer Keynotemit dem Titel "Flipping the journalism paradigm with texturedstorytelling and design at the center" auf, wie Ideenreichtum undInnovationskraft bei einem informierten und engagierteren PublikumWirkung entfalten können. Mit Praxisbeispielen aus den BereichenDatenvisualisierung, Künstliche Intelligenz und immersivesStorytelling verdeutlichte sie die enormen Möglichkeiten, die sichdurch den Einsatz visueller Elemente für den Journalismus ergebenkönnen. Visuals könnten komplexe Sachverhalte vereinfacht darstellenund Nutzer*innen erzählerisch durch große Datenmengen führen.Gleichzeitig appellierte sie an ihre Zuhörer, nicht nur Journalismuszu betreiben, sondern ihn mit allen Fähigkeiten, die man hat,weiterzuentwickeln. Interdisziplinäres Arbeiten bringe vieleverschiedene Perspektiven zusammen und fördere so den Journalismus.Der visuelle Journalismus stand auch bei Jeremy Caplan (Tow-KnightCenter for Entrepreneurial Journalism, City University of New York)im Fokus. Ob holografische Displays, personalisierte Videos oderKI-generierte Audiodateien - Caplan präsentierte im Rahmen seinerKeynote Visual-Tools sowie nützliche Apps, Websites und Ressourcenund zeigte damit die Bandbreite an technologischen Möglichkeiten auf,die den Menschen heute schon zur Verfügung stehen. Gleichzeitigwarnte er vor davor, Hypes zu folgen. Der Journalismus brauche mehrals nur Technologie-Trends, um sich weiterzuentwickeln. Vielmehrseien es neue Kreationsprozesse und veränderteOrganisationsstrukturen, die den Journalismus nachhaltig verändernwürden.Als dritter Keynote-Sprecher thematisierte Alan Rusbridger(Principal of Lady Margaret Hall, University of Oxford) im Anschlussaktuelle Entwicklungen der Medienwelt. Der langjährige Chefredakteurund Herausgeber der britischen Tageszeitung The Guardian widmete sichder gegenwärtigen Vertrauenskrise des Journalismus und mahnte, dasssich der Journalismus wieder mehr auf seine Basics konzentrierenmüsse. Es brauche Fakten, denen Menschen vertrauen können und dieunsere Gesellschaft unbedingt brauche. Denn Gerechtigkeitfunktioniere nicht ohne Fakten. Aus diesem Grund sprach er sich fürNachrichten als ein öffentliches Gut aus und forderte, dass derZugang zu Informationen nicht durch Paywalls verhindert werdendürfen. Wie aber Inhalte monetarisieren? Aus seiner Sicht brauche eseine Art Freiwilligen-Modell, ganz nach dem Motto "I pay so everyonecan read".Für den Abschluss des Kongressvormittags sorgte Helge Birkelund(Vice President of Sports, Amedia), der am konkreten Fallbeispiel vonAmedia Direktesport aufzeigte, wie das norwegische Medienhaus in denvergangenen Jahren dank lokaler Sportstreaming-Angebote enormgewachsen ist. Das Erfolgsgeheimnis: Mit möglichst geringen Mittelnein möglichst großes Angebot schaffen. Es gehe nicht um die Frage, obfür die Übertragung einer Sportveranstaltung zwei oder drei Kamerasbenötigt werden, sondern um die Frage, ob man das Spiel überhauptüberträgt. Auf diese Weise könnten Nischen besetzt und Angebotegeschaffen werden, die es zuvor einfach nicht gab. Heute streamtAmedia Direktesport jährlich über 3.000 Sportereignisse. DieKombination aus lokaler Relevanz und emotionalen Reportern, die denZuschauern den lokalen Enthusiasmus vermitteln, funktioniereüberraschend gut und habe die Abonnentenzahlen auf ein neuesRekordhoch anwachsen lassen.Den Nachmittag eröffneten die Teams des Inkubator-Programms MEDIALIFT von nextMedia.Hamburg, die ihre innovativen Geschäftsideenvorstellten. Hinterher warteten nach alter scoopcamp-Traditioninteraktive Workshops und Diskussionsrunden auf die Gäste. Sosprachen Joachim Dreykluft, Marlene Borchardt und Barbara Maas (alleHHLab der shz) zum Thema "Neu denken statt meckern: Wir bauen eineMedienutopie". Martin Schön und Milan Bargiel (beide ZEIT ONLINE)verkündeten das "Ende der Bauklötzchen" und schilderten, warum sieihr eigenes CMS hackbar gemacht haben. Juan Labourt (Google UK)stellte in seinem Workshop Tools zum besseren Verständnis vonZielgruppen vor. Der Workshop von Christian Pieper (FUNKE digital)und Katja Fleischmann (dpa) stand unter dem Motto "Story drivenReader Revenue: Nutzer*innen mit den richtigen Inhalten zu zahlendenKund*innen machen". Und auch Jeremy Caplan hielt, zusätzlich zuseiner Keynote, einen Workshop ab. Hier konnten die zuvorvorgestellten Visual-Tools getreu der Devise "Hands On with New Toolsfor Visual Storytelling" in der Praxis angewendet und ausprobiertwerden.Das Abschluss-Panel mit Anita Zielina (Director of News Innovationand Leadership, Craig Newmark Graduate School of Journalism, CUNY),Romanus Otte (Executive Publisher, Business Insider Deutschland),Astrid Maier (Chefredakteurin XING News, XING SE), Peter Kropsch(Vorsitzender der Geschäftsführung, Deutsche Presse-Agentur dpa) undMarco Fenske (Chefredakteur, RedaktionsNetzwerk Deutschland RND)beantwortete schließlich die wichtigsten Fragen des Tages: Haben dieMedien die richtigen Formate? Schränkt der Vertrieb diePressefreiheit ein? Und vor allem: Wie sehen die Business-Modelle derZukunft aus? Romanus Otte machte deutlich, dass es hier nicht daseine Modell als Lösung für alle Wettbewerber gäbe, sondern sehrausdifferenzierte Finanzierungsmodelle für sehr ausdifferenzierteJournalismus-Modelle. Anita Zielina merkte an: "Wir sollten weg vonder Frage: Wie verdienen wir Geld? Vielmehr sollten wir uns fragen:Wie schaffen wir es, Inhalte zu produzieren, für die Nutzer bereitsind zu bezahlen? Produzieren wir wirklich etwas, das die Zielgruppebedient?" Man müsse sich die Frage stellen, wie relevant die eigenejournalistische Arbeit sei und was die Nutzer*innen wirklich lesenwollen. Astrid Maier lobte diese Entwicklung und merkte an:"Erfolgreiche digitale Produkte können nicht entstehen, wennAbteilungen getrennt voneinander arbeiten." Marco Fenske bilanzierte:"Der Kern des Journalismus wird dennoch gleich bleiben: Journalismusmuss auch in Zukunft einordnen, Haltung geben, bewerten und Debattenführen."Spannende Einblicke vom scoopcamp 2019 gibt es in unserem BuzzRank (https://monitor.buzzrank.de/infographic/scoopcamp19) sowie imoffiziellen Video(https://www.youtube.com/watch?v=_jFIlHFIXfI&feature=youtu.be). Ein Re-Live der Eventübertragung gibt es auf YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=jIfbCqk82-k). 