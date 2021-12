Alamo Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Kurs der Aktie Alamo steht am 17.12.2021, 12:40 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 143.48 USD. Der Titel wird der Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Alamo nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Alamo derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 151,08 USD, womit der Kurs der Aktie (143,48 USD) um -5,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 149,64 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -4,12 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Dividende: Alamo hat mit einer Dividendenrendite von 0,38 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.33%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -1,94. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Alamo-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Alamo 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alamo vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 143,48 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 4,54 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 150 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

