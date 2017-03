Köln (ots) - Der Vorstandsvorsitzende der REWE Group, AlainCaparros, hat die Aufsichtsräte des Kölner Handels- undTouristikkonzerns um die einvernehmliche Beendigung seines Mandatesals Vorstandsvorsitzender zum 30.06.2017 gebeten. Die Aufsichtsrätehaben dieser Bitte entsprochen. Am 01.07.2017 wird Lionel Souqueneuer Vorstandsvorsitzender der REWE Group; zugleich übernimmt JanKunath die Funktion des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden.Alain Caparros erklärte dazu heute in Köln: "Die REWE Group istheute in exzellenter Verfassung. Wir haben im Geschäftsjahr 2016 einRekordergebnis bei Umsatz und Ertrag erzielt. REWE ist seit Jahrendas am stärksten wachsende Unternehmen im deutschenLebensmitteleinzelhandel. PENNY in Deutschland schreibt wiederschwarze Zahlen. Unser Touristikgeschäft ist nach der Integration vonKuoni eine noch stärkere zweite Säule unseres Unternehmens. Diegroßen strategischen Projekte im Hinblick auf unsereorganisatorischen Strukturen und auf unser Unternehmensportfolio sindabgeschlossen, hier in Deutschland und ebenso in unseremerfolgreichen Auslandsgeschäft.Wir sind mit diesen Aufgaben sehr viel schneller und reibungsloserfertig geworden, als dies bei meiner vorzeitigen Vertragsverlängerungzu Beginn des Jahres 2014 absehbar war. Die Verlängerung damals hatdas Signal gesetzt und die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass dieAufgaben seither - in der bestehenden Vorstandskonstellation -entschlossen und zügig abgearbeitet werden konnten. Und vor allem:dass parallel zu den organisatorischen Arbeiten keine Zugeständnissebei den Aufgaben im operativen Geschäft gemacht werden mussten undmüssen. Genau das hat sich bewährt und war der Schlüssel dazu, dasswir heute sind, wo wir sind: Die Management-Teams zur Führung unseresUnternehmens im In- und Ausland sind bestens aufgestellt. LionelSouque als neuer Vorstandsvorsitzender und Jan Kunath alsStellvertretender Vorstandsvorsitzender sind optimal vorbereitet undbereit, die Führung der REWE Group zu übernehmen.Es gibt deshalb für mich persönlich und für unser Unternehmeninsgesamt keinen besseren Zeitpunkt, mich aus dem Amt desVorstandsvorsitzenden zu verabschieden, als nach unsererJahreshauptversammlung Ende Juni 2017. Damit schaffen wir denreibungslosesten Wechsel an der Spitze unseres Unternehmens in derjüngeren Geschichte der REWE Group. Mir war es eine große Ehre, dannrund 11 Jahre dieses große traditionsreiche Unternehmen führen zudürfen. Ich bin überzeugt: die REWE Group steht heute viel besser daals 2006. Wir haben es geschafft, diesem Unternehmen, seinenKaufleuten und Mitarbeitern eine hervorragende wirtschaftlichePerspektive für die kommende Dekade zu geben. Mein besonderer Dankgilt den Aufsichtsräten der REWE Group für die hervorragendevertrauensvolle Zusammenarbeit in der Vergangenheit und dafür, dasssie meiner Bitte um eine einvernehmliche Beendigung meines Amtes zurMitte dieses Jahres zugestimmt haben."Der Aufsichtsratsvorsitzende der REWE Group, Erich Stockhausen,erklärte:"Der Aufsichtsrat der REWE Group und ich persönlich danken AlainCaparros sehr herzlich für die herausragende Arbeit, die er alsVorstandsvorsitzender unseres Unternehmens seit 2006 geleistet hat.Er hat mit seinen Leistungen eine Ära des Erfolgs in unseremUnternehmen geprägt. Diese Ära zeichnet sich durch eine großartigewirtschaftliche Entwicklung, durch die konsequente Modernisierung derGeschäftsmodelle und durch wegweisende, zukunftsorientierteOrganisationsreformen aus. Zugleich hat Alain Caparros dieUnternehmenskultur der REWE Group entscheidend geprägt: In der REWEGroup stehen heute die Werte der vertrauensvollen Zusammenarbeit, derSolidarität, der Transparenz und Nachhaltigkeit an oberster Stelle.Er hat der REWE Group durch Mut für Neues und eine ausgeprägteTestkultur den Weg in die Zukunft unseres Geschäfts geebnet - imstationären Geschäft ebenso wie im Hinblick auf E-Commerce undDigitalisierung. Nicht zuletzt die Kaufleute unter dem Dach der REWEGroup verdanken Alain Caparros eine hervorragende Entwicklung ihresGeschäfts und vor allem die höchstmögliche Integration in dieErarbeitung der Zukunftsperspektiven unserer Genossenschaft.Die Aufsichtsräte respektieren Alain Caparros' Wunsch nach einerAmtsniederlegung zum 30. Juni 2017. Als der Aufsichtsrat in derzweiten Jahreshälfte 2013 mit der Bitte an ihn herangetreten ist,seinen Vertrag vorzeitig zu verlängern, war für niemanden absehbar,dass die vor uns liegenden Aufgaben so zügig und erfolgreichabgearbeitet werden konnten. Dass dies erreicht werden konnte, istvor allem der starken Führung von Alain Caparros selbst und seinemZusammenspiel mit seinen Vorstandskollegen zu verdanken. Dank seinerArbeit und Vorbereitung ist nun ein vorbildlicher Übergang derFührung unseres Unternehmens auf Lionel Souque alsVorstandsvorsitzenden und Jan Kunath als StellvertretendenVorstandsvorsitzenden möglich."