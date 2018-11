Al-Wazir will Finanzplatz Frankfurt moderner und grüner machen

Frankfurt (ots) -- Hessens Wirtschaftsminister auf EURO FINANCE WEEK- Landesregierung will in Frankfurt einen KI-Hub aufbauen- Spitzenposition auch bei nachhaltiger FinanzwirtschaftangestrebtDie Hessische Landesregierung will dem Finanzplatz Frankfurt eineSpitzenposition bei Finanztechnologie und eine führende Rolle in dernachhaltigen Finanzwirtschaft sichern. Entsprechende Unterstützungkündigte der Minister des Landes Hessen für Wirtschaft, Energie,Verkehr und Landesentwicklung, Tarek Al-Wazir, anlässlich der 21.EURO FINANCE WEEK an."Frankfurt ist der führende Finanzplatz der Eurozone, und unserEhrgeiz ist, ihn auch zum führenden Hotspot in der Finanztechnologiezu machen", erklärte der Grünen-Politiker auf dem größten Kongressder Finanzwirtschaft in Europa. "Das ist das Ziel des Masterplans,den wir gemeinsam mit Hochschulen, etablierten Unternehmen undinnovativen Start-ups umsetzen." Al-Wazir setzt insbesondere auf dasThema Künstliche Intelligenz, das für die Finanzunternehmen ebensowichtig sei wie für die Aufsichtsbehörden. "Daher werden wir hiereinen KI-Hub aufbauen, der Technologieunternehmen, Hochschulen undöffentliche Institutionen zusammenbringt, damit neue Produkte undDienstleistungen entstehen", so Al-Wazir.Tarek Al-Wazir eröffnete auch das 4. Green Finance Forums der EUROFINANCE WEEK, das von seinem Ministerium unter das Motto"Substainable finance - The new frontier" gestellt wurde. "Ohneprivates Kapital wird es nicht möglich sein, die europäischenKlimaschutzziele zu erreichen", so Al-Wazir in seiner Rede. "DieHessische Landesregierung hat deshalb großes Interesse daran, dassFrankfurt als führender Finanzplatz der Eurozone auch auf dem GebietGreen Finance vorne mitspielt."Daher habe die Landesregierung mit anderen Akteuren das Green andSustainable Finance Cluster Frankfurt eingerichtet. Das Cluster sollMethoden und Instrumente für den Transformationsprozess zu einerGreen Economy entwickeln und gleichzeitig den Unterschied zwischenwirksamen Instrumenten und "Greenwashing" deutlich machen.Transparente Kriterien, so Al-Wazir, halte er für entscheidendeFaktoren, um private Investitionen auszulösen.Die 21. EURO FINANCE WEEK (EFW) findet von 12. bis 16. November2018 statt. Die fünftägige Kongressveranstaltung ist mit 26Fachkonferenzen, Foren, Workshops und Netzwerkevents der größteBranchentreff der Finanz- und Bankwirtschaft in Europa. Gut vierMonate vor dem Brexit, ein halbes Jahr vor der Europa-Wahl und zehnJahre nach Ausbruch der globalen Finanzkrise kommen am FinanzplatzFrankfurt mehr als 4.000 Teilnehmer aus dem In- und Ausland zusammen.Veranstalter ist die dfv Euro Finance Group, eine Tochter der dfvMediengruppe.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: dfv Euro Finance Group, übermittelt durch news aktuell