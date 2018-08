Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- Noura Al Kaabi: Das Al Burda International Festival ist eineEntdeckungsreise in die Welt der islamischen KunstDas "Ministry of Culture and Knowledge Development of the UnitedArab Emirates" (Ministerium für Kultur- und Wissensentwicklung derVAE) gab bekannt, dass das Al Burda International Festival mit einerneuen Identität und Vision wieder eingeführt wird. Die Veranstaltungwird am 14. November stattfinden und soll eine internationalePräsentation der islamischen Zivilisation werden, die aufzeigt, wiesie sich in Kultur, Musik, Kunst, islamischer Architektur und derinnovativen islamischen Wirtschaft ausdrückt. Das Al BurdaInternational Festival hat drei Hauptbereiche definiert: Steigerungdes kulturellen Bewusstseins, des kulturellen Wissens und den Aufbaueiner globalen Präsenz.Ihre Exzellenz Noura Bint Mohammed Al Kaabi, Ministerin fürCulture and Knowledge Development, betonte die Bedeutung des Al BurdaInternational Festivals, das führende Kalligraphen, Designer,Künstler und zeitgenössische Dichter aus der ganzen Welt anzieht, umdas Bewusstsein für islamische Kunst und ihre Ästhetik zu erhöhen.Sie merkte an: "Das Al Burda International Festival wird dieinspirierendsten Köpfe zusammenbringen, um dabei zu helfen, dieZukunft islamischer Kunst durch die Formulierung von Ideen undVisionen zu schaffen. Es wird auch die Grenzen der Innovation aufeine Art und Weise erweitern, die Vergangenheit und Gegenwartmiteinander verschmilzt, um die Vitalität und den Geist derislamischen Kunst wiederherzustellen und als Agent ihrer Neubelebungzu fungieren und die Großartigkeit, Menschlichkeit und Kreativitätder islamischen Zivilisation durch die Generationen zu betonen. DasFestival wird auch Podiumsdiskussionen und eine Reihe vonAusstellungen und Meetings organisieren, um den Dialog zwischen denKünstlern zu verbessern und Forschung und Entwicklung im Bereich derislamischen Kunst zu fördern."Das Al Burda International Festival ist eine Entdeckungsreise indie Welt der islamischen Kunst durch die Präsentation voneinzigartigen modernen Kunstwerken, die sich auf die antikeislamische Zivilisation beziehen und eine Gelegenheit bieten, dieMeisterwerke von Künstlern, Kalligraphen, Handwerkern undDekorateuren der Öffentlichkeit in Ausstellungsbereichen undWorkshops zu präsentieren. Das Festival wird es der kreativen Elite,den kulturellen und islamischen Kunstliebhabern aus dem Nahen Ostenund der Welt ermöglichen, sich zu einem Gedankenaustausch über dieneuesten Entwicklungen bei der islamischen Kunst zu treffen.Das Al Burda International Festival erwartet die Teilnahme vonjungen Leuten aus der ganzen Welt, was die islamische Kunstbereichern und eine Gelegenheit bieten wird, neue Meisterwerke in denarabischen, islamischen und globalen Gemeinschaften zu schaffen. Eswird auch das Bewusstsein für den Stellenwert der islamischen Künstesteigern und ihre Bedeutung, Werte und positive Rolle bei derStärkung der Zusammenarbeit mit Ländern auf der ganzen Welt, betonen.Pressekontakt:Ministry Of Culture and Knowledge DevelopmentBassam Rjoub+971-050-991-5444Original-Content von: Al Burda International Festival, übermittelt durch news aktuell