Berlin (ots/PRNewswire) -Im Rahmen eines exklusiven Meetings in Deutschland, an demzahlreiche Gäste teilnahmen, darunter auch Adnan Ahmed Yousif,Vorstandsvorsitzender von Albaraka Türk sowie Präsident und ChiefExecutive der Al Baraka Banking Group, Bahrain, stellte Albaraka Türkdas Projekt "insha" zur Einführung vonInternet-Banking-Dienstleistungen in Europa vor.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/752643/Albaraka_Turk.jpgAdnan Ahmed Yousif kommentierte angesichts dieses wichtigenEreignisses: "Es besteht kein Zweifel daran, dass unsere Kunden seitjeher das Zentrum unserer partnerschaftsorientierten Philosophiebilden. Doch dank der revolutionären Technologien und Innovationenvon heute können wir das enorme Potenzial einer größeren Reichweiteausschöpfen, um mehr Kunden auf der ganzen Welt zu erreichen undbessere Banking-Dienstleistungen und -Produkte zu bieten." Erergänzte: "Wir sind sehr erfreut, diesen historischen Meilenstein inder Geschichte der Mitgliedschaftsbank Albaraka Türk und der AlBaraka Banking Group zu feiern, der unsere Errungenschaften underfolgreichen Innovationsleistungen während der letzten 40 Jahre inder internationalen Finanzbranche krönt."General Manager von Albaraka Türk, Meliksah Utku, meinte dazu:"Wir freuen uns sehr, unseren Service insha in Deutschland zum erstenMal bereitzustellen. Wir möchten türkischen Staatsbürgern und anderenmuslimischen Gemeinschaften in Deutschland den Alltag erleichtern,mithilfe einer Komplettlösung für branchenloses Internet-Banking."Mit dem Ziel, die beste Mitgliedschaftsbank der Welt zu werden,führte Albaraka Türk die neue Lösung für zinsfreies Internet-Banking"insha" im Rahmen eines Events in Deutschland vor. Der branchenlose,komplett digitale Banking-Service insha wird zunächst in Deutschlandund dann in anderen europäischen LändernInternet-Banking-Diensleistungen nach den Prinzipien desMitgliedschaftsbanking ermöglichen.insha baut auf einer Banking-Infrastruktur der BerlinersolarisBank AG auf, ein Anbieter modularer Banking-Strukturen, derdurch die deutsche Bankenaufsicht BaFin sowie die europäischeZentralbank reguliert ist.In der ersten Phase wird insha einfache Banking-Dienstleistungenwie das Eröffnen eines Kontos, Kontoverwaltung, Debit-Karten,Zahlungsabwicklungen und Überweisungen bieten. Albaraka Türk plant,in der zweiten Phase alle fundamentalen Angebote desMitgliedschaftsbankingmodells anzubieten, um dieses Konzept sowohlauf digitaler als auch auf traditioneller Ebene in Europaauszuweiten.Branchenloses Banking macht das Leben leichterDie Lösung "insha", die ausschließlich auf digitalen Prozessen undProdukten basiert, funktioniert ganz ohne physische Dokumente oderden Besuch in einer Bankfiliale. So können Kunden innerhalb wenigerMinuten ihr Konto eröffnen. insha ist mehr als nur eine Anwendung,die Finanzdienstleistungen bietet - sie nimmt Rücksicht auf dieUmstände der Nutzer und beinhaltet eine Reihe von Applikationen, dieden Alltag der Kunden erleichtert, wie etwa einen Zakat-Assistenten.In der ersten Phase wird insha in Deutsch, Türkisch und Englischverfügbar sein. In absehbarer Zukunft soll auch Arabisch unterstütztwerden. Nutzer können direkt auf insha zugreifen, nachdem Sie die Appvon Appstore bzw. über Google Play heruntergeladen haben. Auf derWebsite http://www.getinsha.com finden sich außerdem detaillierteInformationen zu den Produkten und Dienstleistungen."Deutschland ist die erste Etappe, Europa ist das Ziel"Adnan Ahmed Yousif, Vorstandsvorsitzender von Albaraka Türk sowiePräsident und Chief Executive der Al Baraka Banking Group, dergrößten islamischen Banking-Gruppe der Welt, ist erfreut über dentürkischen Erfolg und betont die Bedeutung des branchenlosen,digitalen Banking-Prozesses, der durch Albaraka Türk zum ersten Malin Europa implementiert wurde. Derweil brachte der General Managervon Albaraka Türk, Meliksah Utku, seine Freude darüber zum Ausdruck,dass insha sein Debüt in Deutschland feiert, und verkündete, dass dasProjekt insha Teil einer Strategie zur Expansion in den europäischenMarkt darstellt.Meliksah Utku fasste zusammen: "Wir möchtentürkischen Staatsbürgern und anderen muslimischen Gemeinschaften inDeutschland den Alltag erleichtern, mithilfe einer Komplettlösung fürbranchenloses Internet-Banking." In Europa leben derzeit etwa 20Millionen Muslime. Ein Viertel davon ist in Deutschland wohnhaft.Aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse und Vorbehalten gegenüber Zinsenkönnen Muslime oft nicht auf die Finanzdienstleistungen im Landezugreifen. Selbst notwendige Banktransaktionen und Überweisungen insHeimatland können sich als sehr schwierig erweisen. Ziel von inshaist es, eine Lösung für diese Probleme, die sowohl türkischeStaatsbürger als auch andere Muslime betreffen, zu bieten, sowieunsere Vision, die beste Mitgliedschaftsbank der Welt zu werden,weiter voranzutreiben und das Konzept der Mitgliedschaftsbankweltweit zu verbessern. Deutschland ist die erste Etappe, und unserZiel ist es, unsere Dienstleistungen Muslimen in ganz Europabereitzustellen."