Al Bano und Romina Power / Comeback-Tournee in Deutschland wird fortgesetzt (FOTO)

Hamburg (ots) -Al Bano (74) und Romina Power (66) waren erst vor wenigen Wochenaufgrund ihrer Welttournee in fünf deutschen Städten zu Gast. Bei denKonzerten wurden sie von den Fans frenetisch gefeiert. Aufgrund desgroßen Erfolges setzen sie ihre Comeback-Tournee einmalig mit 6weiteren Konzerten im Jahr 2018 fort. Dabei kommen sie ein zweitesMal nach Hamburg. "Hamburg ist ein Stück weit auch unsere Heimat.Dort sind viele unserer Hits entstanden!", so Al Bano.Die neuen Konzerttermine in Deutschland:18.03.2018 Hamburg, Alsterdorfer Sporthalle19.03.2018 Berlin, Mercedes Benz Arena20.03.2018 Rostock, Stadthalle22.03.2018 Wetzlar, Rittal Arena23.03.2018 Stuttgart, Porsche Arena24.03.2018 Saarbrücken, SaarlandhalleMit ihrem Welthit "FELICITA" gelang Al Bano und Romina Power 1982der internationale Durchbruch. Allein in Deutschland war der Song 40Wochen in Top-Positionen der Deutschen Single-Charts vertreten. Esfolgten Hit auf Hit, wie zum Beispiel "Cisara", "Liberta" und"Sharazan". Vor über 20 Jahren dann der Schock für die Fans: Das Duotrennte sich privat und beruflich. Es gab keine gemeinsamen Auftrittemehr. Seit zwei Jahren treten Al Bano und Romina Power - zur Freudeder Fans - nun im Rahmen der Comeback-Tournee wieder gemeinsam auf.Tickets für alle Konzerte gibt es ab sofort bei allen bekanntenVorverkaufsstellen sowie im Intern et unter www.eventim.de und unterTelefon: 01806-570070.Pressekontakt:PromEvent & MediaAmmergaustrasse 72 b26123 OldenburgTelefon: 0441-209040Original-Content von: PromEvent & Media KG, übermittelt durch news aktuell