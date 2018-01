Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

München (ots) - Al Bano & Romina Power verabschieden sich von derTV-Bühne. In der ARD-ORF-Eurovisionsshow "Schlagerchampions - Dasgroße Fest der Besten" am Samstagabend, 13. Januar, live aus Berlinwird das beliebte italienische Schlagerduo seinen letzten gemeinsamenTV-Auftritt im deutschen und österreichischen Fernsehen haben.Das Paar ist seit den 1980er Jahren mit Songs wie "Felicità" oder"Sempre Sempre" international erfolgreich. Ihre Hits kennen dieMenschen nicht nur in Europa, sondern auch in Kanada oder den USA.Nun steht am Samstagabend ein bewegendes Finale an.Florian Silbereisen: "Wir müssen uns von unserem internationalenSchlager-Duo Nummer eins verabschieden. Für uns und mit uns werden AlBano und Romina Power noch einmal ihre ganz großen Hits singen!"Warum die beiden den Entschluss gefasst haben, ihre Jahrzehnte langwährende Karriere nun zu beenden, werden sie Florian Silbereisen imAnschluss an ihren Auftritt in der Live-Show beantworten.Florian Silbereisen präsentiert am Samstag, 13. Januar 2018, imBerliner Velodrom die "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"mit den Stars des Jahres, die durch besondere Erfolge, originelleIdeen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben. Ab 20:15 Uhr wird dieShow live im Ersten zu sehen sein.Für alle Schlagerfans, die keine Tickets mehr bekommen haben, gibtes die Chance, die Stars am roten Teppich vor der Show zu treffen.Die Künstler werden ab 18:00 Uhr vor dem Velodrom vorfahren und überden roten Teppich in die Halle gehen."Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" ist eineGemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF in Zusammenarbeit mitJürgens TV.Pressekontakt:Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898Fax: 089/5501259E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell