Akzo Nobel (AKZO): Einsteigen oder Verkaufen?

Rückblick: Der niederländische Chemiekonzern Akzo Nobel (ISIN: NL0000009132) konnte dieses Jahr bislang absolut überzeugen. Der Aufwärtstrend verlief bis Anfang Mai absolut rund und so sahen wir seit Jahresanfang ein Kursplus von über 30 Prozent. Erst in den letzten Wochen setzte es eine größere Verschnaufpause und so gerieten die Kurse erstmals ein wenig unter Druck. Am steigenden 50-Tagesdurchschnitte jedoch konnten die Bullen den Abverkauf nach unten wieder stoppen.

Meinung: Derzeit kämpfen die Kurse mit dem Widerstand bei rund EUR 77. Sollte es uns gelingen, von hier aus nach oben durchzubrechen, hätten wir erneut klare Kaufsignale, welche der Aktie neue positive Impulse mit auf den Weg geben würde. Ein Anstieg auf bis zu EUR 90 wäre in Folge zu erwarten und dass bei einem äußerst geringen Risiko. Ein absolutes Top Setup.

