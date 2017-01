AkzoNobel will nicht so recht wachsen!

Liebe Leser,

AkzoNobel versucht mit aller Kraft zu wachsen. Leider ist dies dem Konzern in den ersten 9 Monaten nicht gelungen. Der Umsatz sank um rund 5% auf 10,7 Mrd €. Allerdings zeigt der Sparkurs endlich Wirkung. Durch die verschiedenen Restrukturierungen und vor allem durch die umstrittenen Massenentlassungen konnte die Profitabilität verbessert werden. Der Gewinn stieg um 6,1% auf 3,50 € pro Aktie. Besonders gut haben sich die Geschäfte mit Farben und Spezialchemie entwickelt.

Die Wettbewerbsbedingungen haben sich in den letzten Monaten deutlich verschärft

Hier war das Absatzwachstum am größten. Durch die Übernahme von BASF Coatings, einem Geschäftsbereich, der sich vor allem auf die Entwicklung von Beschichtungen spezialisiert hat, wird dieser Trend noch verstärkt. Mit der Übernahme hat sich AkzoNobel nicht nur wichtiges Know-how, sondern auch innovative Technologien, Patente und Markenrechte gesichert. Zudem sind auch die Fabriken in Südafrika und in Großbritannien mit übernommen worden. Alle Weichen sind also auf Wachstum gestellt.

Allerdings haben sich die Wettbewerbsbedingungen in den letzten Monaten deutlich verschärft. Die Nachfrage geht zurück. Die Rohstoffpreise steigen wieder. Eine Mischung, die gerade die operative Geschäftsentwicklung belastet. AkzoNobel muss den schwierigen Spagat zwischen Wachstumskurs und Sparkurs schaffen. Es müssen Innovationen her, die bestenfalls nichts kosten. Mit den neu gewonnenen Patenten kann aber genau dieser Spagat gelingen.

