Akute Gefahr für Meinungsfreiheit in Hessen / Erste Pilotstudie zu Hass und Hetze im Internet (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Über die Hälfte der Hessinnen und Hessen bekennen sich aus Angstvor Herabwürdigung und Hass im Internet seltener zu ihrer politischenMeinung. Das ist ein Ergebnis der Studie "Hass im Netz", die Campactund das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) aus Jenakurz vor der Landtagswahl in Wiesbaden präsentieren. Für die Studiewurden über 1.200 Menschen in Hessen in repräsentativerZusammensetzung befragt. Damit wird Hasssprache im Netz zu einerGefahr für Meinungsbildung und -freiheit.Jeder dritte Hesse und jede dritte Hessin wurden bereits selbstOpfer von Hate Speech - von Hassrede im Internet. Auch das zeigt dieStudie und sie sehen die Politik in der Pflicht: 61 Prozent derbefragten Menschen geben an, dass die Landesregierung zu wenig gegenHate Speech tut. Die Untersuchung ist bundes- und landesweit dieerste ihrer Art."Schon jetzt halten sich Menschen mit politischenMeinungsäußerungen im Internet häufiger zurück aus Angst vor demkollektiven Hass, der sie dann treffen könnte", sagt Dr. MatthiasQuent vom IDZ aus Jena. Es zeigt sich, dass auch in Hessen besondersjunge Menschen von Hassrede betroffen sind. 69 Prozent der Befragtenin der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen gab an, im Netz schon einmalbeleidigt worden zu sein."Wir haben uns nach vielen Gesprächen mit Opfern, Beratungsstellenund Netzaktivisten für die Studie entschieden. Sie zeigt: WennMenschen sich nicht mehr trauen ihre Meinung im Netz zu sagen, istdas fatal. Hassrede im Netz von wenigen bedroht die Meinungsfreiheitvon vielen. Eine schleichende Gefahr für unsere Demokratie", sagtAnna-Lena von Hodenberg von Campact. "Wir müssen Täterinnen und Täterendlich konsequent strafrechtlich verfolgen, damit die Mehrheit sichweiter im Netz frei bewegen kann."Strafverfolgung, etwa von Volksverhetzung oder Beleidigung, istLändersache. Dabei müssen bestehende Gesetze konsequent angewandtwerden. Bisher unternimmt die Landesregierung zu wenig. Campactfordert ein Maßnahmenpaket für die Koalitionsverhandlungen nach derWahl. Es fehlt u.a. an Spezial-Staatsanwaltschaften und schulischerFortbildung. Opfer brauchen vereinfachte Klagemöglichkeiten, um vorGericht nicht mehr in Vorkasse gehen zu müssen. "Unsere politischenGespräche waren zum Teil vielversprechend", so von Hodenberg. "Wennder politische Wille da ist, könnte Hessen zum Vorreiter im Kampfgegen Hate Speech werden."Weitere Informationen:Die Studie finden Sie hier: https://campact.org/studieHassimNetzHier die Zusammenfassung der Ergebnisse:https://campact.org/HassimNetzKurzEine Infografik zu den wichtigsten Aussagen hier:https://campact.org/HassimNetzGrafikBilder vorangegangener Aktionen hier (hinter denHambach-Demo-Motiven):https://www.flickr.com/photos/campact/sets/72157683808780084