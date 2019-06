Akupunktur oder Physiotherapie: Die Nachfrage nach Medizin auf Kreuzfahrten steigt

Hamburg (ots) - In einer aktuellen Studie haben Prof. Dr. PhilippWalther und Prof. Dr. Alexander Hermenau von der Hochschule Freseniusin Hamburg gemeinsam mit Dr. med. Jens Tülsner derUnternehmensberatung Marine Medical Solutions sowie Sophia Zander vonder Universität Bayreuth die Entwicklungsperspektiven maritimerMedizin für die Kreuzfahrtbranche untersucht. Das Forschungsteam hatunter anderem 1.000 Personen nach ihrem Bedarf befragt.Der Gesundheitstourismus boomt: Immer beliebter werden Reisen mitdem Fokus auf Erholung, Wellness und Medizin. Insbesondere auf demFestland bieten zahlreiche Dienstleister schon seit Jahrenerfolgreich Gesundheits- und Wellnessurlaube an. Dies legt dieVermutung nahe, dass sie auch für die Kreuzfahrtbranche einevielversprechende Entwicklungsperspektive darstellen. So ist bereitsjetzt ein Angebot in Form von Wellness-Tourismus undgesundheitsorientiertem Urlaub auf Kreuzfahrtschiffen zu beobachten.Im Gegensatz dazu finden sich jedoch noch keine Angebote in denBereichen Medical-Wellness, Kur- und Rehabilitationstourismus undMedizintourismus.Um gesundheitsorientierte Maßnahmen anbieten zu können, sindjedoch Investitionen für entsprechende Räumlichkeiten, medizinischesPersonal und Geräte an Bord erforderlich. Daraus ergibt sich dieFrage, ob es überhaupt einen Bedarf an medizinisch orientiertenLeistungen gibt. Wie lässt sich maritime Medizin bedarfsgerechtgestalten? Welche Entwicklungsperspektiven ergeben sich daraus?Diesen und weiteren Fragen ist das Forschungsteam in ihrer aktuellenStudie nachgegangen. Dafür haben sie 1.000 Personen online befragtund Experteninterviews durchgeführt. Die Onlineumfrage richtete sichan alle, die bereits eine Kreuzfahrt gemacht hatten. Weiterhin wurdenQuoten für das Alter, Geschlecht und das Bundesland der Teilnehmereingerichtet, um die Nachfragestruktur des deutschenKreuzfahrtmarktes bestmöglich zu repräsentieren.Die Ergebnisse liefern interessante Erkenntnisse: Obgleich nur 23Prozent der Befragten auf ihrer letzten Kreuzfahrt eine medizinischeVersorgung in Anspruch genommen haben, bekundete ein GroßteilInteresse an einem erweiterten medizinischen Angebot. Sie gabenbeispielsweise an, dass sie Entgiftungskuren, Akupunktur oderPhysiotherapie attraktiv finden würden. Jeder Dritte im Alter vonmindestens 70 Jahren würde die Zusatzleistungen auch privatfinanzieren, bei den 30-39-Jährigen wären 60 Prozent dazu bereit."Die Ergebnisse zeigen: Es gibt eine steigende Nachfrage nachzusätzlichen medizinischen Leistungen", resümiert Prof. Dr. PhilippWalther, Studiendekan Gesundheitsmanagement (B.A. und M.A.) an derHochschule Fresenius in Hamburg und bei onlineplus.Themenkreuzfahrten "Gesundheit" würden daher einen strategischenWettbewerbsvorteil für die Kreuzfahrtanbieter darstellen. "Durchzielgruppenspezifische Angebote besteht die Möglichkeit, diesePersonen an das Unternehmen zu binden oder weitere Personen dieserZielgruppen zu erreichen", erklärt Prof. Dr. Alexander Hermenau,Studiendekan Tourismus-, Hotel und Eventmanagement (B.A) in Hamburg,weiter.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin,Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München undWiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 13.000Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulenin Deutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Traditionzurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das"Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl derLaborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist dieHochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites,vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie &Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft& Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowieberufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an.Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionellakkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr"breites und innovatives Angebot an Bachelor- undMaster-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr"überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahrereakkreditiert.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:www.hs-fresenius.dePressekontakt:Melanie Hahnmelanie.hahn@hs-fresenius.deTel. +49 (0) 221 - 973 199 507Mobil: +49 (0) 171 - 359 2590PressesprecherinHochschule Fresenius - Fachbereich Wirtschaft & MedienBusiness School - Media School - Psychology SchoolIm MediaPark 4c - 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell