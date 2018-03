Aktuelles zur Mitarbeiterentsendung in die USA: BDAE bietet exklusives Whitepaper

--------------------------------------------------------------zum Whitepaperhttp://ots.de/5lbUz3--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Präsident Trumps viel bemühter Ausspruch "AmericaFirst" hat in deutschen Unternehmen und insbesondere beiGlobal-Mobility-Verantwortlichen für Verunsicherungen gesorgt. Undzwar zu Recht. In der Tat wird es für Firmen, die Standorte in denUSA unterhalten oder gründen wollen, zunehmend schwer, Personal indie Vereinigten Staaten zu entsenden.Neben strengeren gesetzlichen Vorschriften bereitet vor allem diekostspielige Erlangung der Aufenthalts- und ArbeitserlaubnisProbleme. Der BDAE beobachtet, dass auch für deutsche Fach- undFührungskräfte Anträge auf Arbeitsgenehmigungen und Aufenthaltstitelimmer öfter von den US-Visumbehörden abgelehnt werden - in der Regelohne Begründung.Herausforderungen Obamacare und SteuerreformHinzu kommt Ungewissheit zum Thema "Obamacare", also diegesetzliche Krankenversicherung für US-Amerikaner. Dabei geht eskonkret um die Absicherung von Expats in den USA und die Anerkennungvon deutschen beziehungsweise ausländischenAuslandskrankenversicherungen. Dieses Thema trieb deutscheUnternehmen in den USA bereits vor der Wahl Donald Trumps zumPräsidenten um. Der Grund: Viele Auslandskrankenversicherungen, dieUnternehmen für ihre Expats abgeschlossen hatten, galten als nicht"Obamacare-konform", weil sie nicht die komplexen vorgeschriebenenAnforderungen erfüllen.Wer Arbeitnehmer in die USA schickt, muss sich außerdem mit derSteuerreform befassen, die Präsident Trump Ende 2017 durchgesetzthat. Diese und noch weitere Themen, die bei einerMitarbeiterentsendung in die USA beachtet werden sollten, greift dasexklusiv von den Auslandsexperten der BDAE Gruppe entwickelteWhitepaper auf. Personalverantwortliche und Travel Manager erhaltensomit einen guten Eindruck über die aktuellen Entwicklungen rund umdie Mitarbeiterentsendung in die USA.Das Whitepaper kann hier heruntergeladen werden:https://www.bdae.com/whitepaper/entsendung-in-die-usaPressekontakt:Anne-Katrin SchulzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschulz@bdae.comwww.bdae.comhttps://entsendeberatung.bdae.comOriginal-Content von: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell