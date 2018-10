Aktuelles zum Weltspartag 2018: Dafür sparen deutsche Familien (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -Für viele Eltern ist es das größte Glück, Kinder zu haben und Zeitmit ihnen zu verbringen. Beim Wunsch nach gemeinsamerFreizeitgestaltung stoßen allerdings sehr viele Familien an ihrefinanziellen Grenzen. Jeder zweite Haushalt fühlt sich heute kaumnoch in der Lage, die Freizeitgestaltung zu bezahlen.Gespart wird in deutschen Familien vor allem für Urlaube, Ausflügeund Kleidung - das hat eine aktuelle GfK-Studie* im Auftrag vonProcter & Gamble ergeben. Für Familien mit niedrigen Einkommen ist esnahezu unmöglich geworden, Rücklagen zu bilden. Die Aktion#FamilienChancen, die P&G mit Unterstützung des FC Bayern München insLeben gerufen hat, will Familien in ganz Deutschland mitgemeinnützigen Projekten fördern und sie damit wirtschaftlichentlasten.Laut der GfK-Studie im Auftrag von Procter & Gamble sindfinanzielle Belastungen mit 42 Prozent die größte Herausforderung fürEltern in Deutschland. Am stärksten fällt das Thema Finanzen beiAlleinerziehenden ins Gewicht: Für 52 Prozent ist Geld die größteHerausforderung im Familienalltag. Rund 19 Prozent aller Eltern inDeutschland sind alleinerziehend.** Um für den Lebensunterhaltaufzukommen, müssen sie oft Vollzeit arbeiten, das heißt, sie müsseneinen Teil ihres Einkommens auch in die Betreuung ihrer Kinderinvestieren, was dazu beiträgt, dass sie kaum finanzielle Rücklagenschaffen können."Eltern müssen ja nicht nur für den eigenen Lebensunterhalt,sondern auch für den ihrer Kinder aufkommen. Gleichzeitig möchten sieden Familienalltag so schön wie möglich gestalten. Das ist nichtimmer einfach. Geld zurückzulegen ist für viele Familien schwierig",so Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation & Nachhaltigkeitder Procter & Gamble Gruppe DACH. "Mit unserer Aktion#FamilienChancen möchten wir gezielt Projekte fördern, die Familienzugutekommen, für die es im Alltag schwierig ist zu sparen."Hierfür hätten Familien gern mehr GeldZeit mit der Familie steht für viele Eltern an erster Stelle:Gemeinsame Urlaube mit 72 Prozent, gefolgt von Ausflügen mit 54Prozent. Über ein Drittel der Befragten (36 Prozent) würde außerdemgern mehr Geld für Kleidung ausgeben, fast ein Viertel (23 Prozent)bräuchte ein volleres Portemonnaie für Lebensmittel. Das zeigt zumeinen, wie wichtig eine gesunde Ernährung für Familien ist. Zumanderen bestätigt das die allgemeine Entwicklung, dass die Preise fürNahrungsmittel in Deutschland kontinuierlich steigen.*** Weniger Geldfehlt bei Schulmaterialien, Nachhilfe und Kinderbetreuung.Allerdings gibt es hier je nach Familientyp leichte Unterschiede:Familien mit drei Kindern und mehr wünschen sich mehr Geld für dieKinderbetreuung und die Haushaltshilfe als der Durchschnitt. JungeEltern bis 25 Jahre und Alleinerziehende liegen dagegen bei Kleidungund Lebensmitteln deutlich über dem Durchschnitt.Über #FamilienChancenDie Aktion #FamilienChancen wurde von Procter & Gamble mitUnterstützung vom FC Bayern München ins Leben gerufen. Die Initiativemacht inhaltlich auf die alltäglichen Herausforderungen von Familienaufmerksam und unterstützt unterschiedliche gemeinnützige Projekte,die sich für hilfsbedürftige Kinder und Eltern einsetzen. Durch denKauf von Procter & Gamble-Produkten leisten Kunden einen Beitrag zurFinanzierung der verschiedenen Projekte. Außerdem zahlt jedesLiga-Tor, das der FC Bayern München erzielt, auf die Aktion ein.Weitere Informationen zur Aktion unter:www.zusammen-fuer-familienchancen.deÜber Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®,Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®,Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.*Repräsentative Online-Umfrage (2018) der GfK im Auftrag von Procter& Gamble unter 1.867 Personen ab 16 Jahre mit Kindern unter 18 Jahren**Statista: Anteil alleinerziehender Mütter und Väter mitminderjährigen Kindern an Familien in Deutschland insgesamt von 1996bis 2017 (in Prozent)***Statistisches Bundesamt: Verbraucherpreisindex 2018Pressekontakt:P&G, Unternehmenskommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824Schwalbach/Ts.Björn Sievers, Tel.: +49 6196 89 8952, E-Mail: sievers.b.1@pg.comBrandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Grünstraße 15,40212 DüsseldorfLaura Rodermond, Tel.: 0211 585886-24, Fax: 0211 585886-20, E-Mail:laura.rodermond@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell