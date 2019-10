Aktuelles zum Tookad®-Verfahren vom 71. DGU-Kongress

Luxemburg (ots) - Fokale Therapien wie das Tookad®-Verfahrengelten bei der Behandlung des Niedrigrisiko-Prostatakarzinoms alswegweisend: Das Organ bleibt erhalten, lediglich das Tumorgewebe wirdzerstört. Sie sind Alternativen für Patienten, die keine radikaleBehandlung benötigen, die aber mehr als eine aktive Überwachungwünschen. Auf dem 71. DGU-Kongress in Hamburg gab es Neuigkeiten zumTookad®-Verfahren.Im wissenschaftlichen Programm sprachen Prof. Dr. ChristianThomas, Dr. Angelika Borkowetz und Dr. Stefan Propping über dieTookad®-Therapie und ihre Erfahrungen aus 27 Behandlungen in derKlinik für Urologie am Universitätsklinikum Dresden. Bei demphotodynamischen Verfahren zur Behandlung des einseitigenNiedrigrisiko-Prostatakarzinoms werden kleinste Laserfasern software-und ultraschallgestützt über den Damm in das Krebsgewebe eingebracht.Daraufhin wird das fotosensitive Medikament Padeliporfin (TOOKAD®)injiziert und durch nicht-thermisches Laserlicht entlang derplatzierten Laserfasern aktiviert. Die Reaktion des Padeliporfins mitdem Laserlicht führt durch einen Verschluss der Blutgefäße des Tumorszum Absterben der Krebszellen.Die Referenten verwiesen auch auf neue5-Jahres-Nachbeobachtungsdaten der Zulassungsstudie PCM301, die dasTookad®-Verfahren mit der Aktiven Überwachung vergleicht. Danachbesteht die Überlegenheit auch nach fünf Jahren: Rund 25 Prozent mehrPatienten mit Aktiver Überwachung mussten sich aufgrundfortschreitenden Krebsgeschehens einer radikalen Therapie unterziehenals Tookad®-Patienten. Im Vergleich zur Aktiven Überwachung ist dieErektile Dysfunktion nach einer Laserlicht-Therapie 31 Prozent undeine Harninkontinenz 62 Prozent seltener.Im Expertengespräch betonte der ehemalige Direktor der DresdenerUrologie Prof. Dr. Dr. Manfred Wirth, der 2018 die erstenProstatakrebspatienten in Deutschland außerhalb klinischer Studienbehandelt hatte, dass nur Tookad® mit einer prospektiv randomisiertenPhase III-Studie geprüft wurde und damit als einzige fokale Therapieüber einen Level-1-Wirkungsnachweis verfüge.Das Biotechunternehmen Steba Biotech kündigte auf dem DGU-Kongresseine Studie zur Indikationsausweitung der Laserlicht-Therapie aufhöhergradige Prostatatumore an und informierte über dieKostenübernahme durch die Krankenkassen mittels NUB-Entgelten, diefür 2020 bis zum 31. Oktober 2019 beantragt werden müssen.Pressekontakt:E-Mail: c.heinrich@stebabiotech.comOriginal-Content von: Steba Biotech, übermittelt durch news aktuell