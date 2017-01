Aktuelles und Skurriles aus der Gaming-Welt [Infografik]

Velten (ots) - Der Gaming-Markt wächst und gedeiht. Vor Jahrennoch als Spielwiese für Kinder und Jugendliche belächelt, verdanktdie deutsche Wirtschaft dem Gaming-Markt mittlerweileMilliarden-Umsätze. So ist das Spielen auf Handy, Konsole, PC & Co.nicht mehr nur noch der jungen männlichen Generation vorbehalten,sondern zieht gleichermaßen Jung und Alt, sowie das weibliche undmännliche Geschlecht in seinen Bann. Aufgrund dieser Beliebtheitentstehen so einige Kuriositäten und bestaunenswerte Zahlen undFakten, welche wir in einer umfangreichen und grafisch ansprechendenInfografik zusammengefasst haben.Diese Infografik umfasst sowohl wichtige Kennzahlen von Umsatz,Aufteilung der Gamer nach Geschlecht und Alter, über interessanteFakten zum E-Sport, bis hin zu kurzweiligen Informationen zuWeltrekorden für das schnellste Drücken eines Controllers, derEinnahmen von Profi-Zockern und vieles mehr.Link zum Beitrag mit Infografik:http://ots.de/gPcdvPrinter Care ist Händler für Drucker, Druckerzubehör und Servicesrund um den Drucker. In mehr als 20 Jahren konnte Printer Carebereits mehr als 100.000 Stammkunden generieren, welche größtenteilsaus dem B2B-Umfeld kommen. Mit der kurz vor dem Start befindlichenPlattform printer4you.com entwickelt Printer Care eine innovativeOnline-Plattform für herstellerunabhängige Managed Print Services.Pressekontakt:Printer Care Service GmbHHerr Romano KochAm Markt 416727 VeltenDeutschlandTelefon: 03304 / 2472 770E-Mail: r.koch@printer-care.deHomepage: www.printer-care.deOriginal-Content von: Printer Care Service GmbH, übermittelt durch news aktuell