Aktueller Warnhinweis vor Antibiotikaeinsatz: Fluorchinolone können starke Nebenwirkungen verursachen / Blasenentzündungen sind gut mit Senfölen zu behandeln (FOTO)

Eschborn (ots) -Die Zulassungsbehörde für Fertigarzneimittel (Bundesinstitut fürArzneimittel und Medizinprodukte, BfArM) macht sich dafür stark, dassdie zu den sogenannten Reserveantibiotika gehörenden Fluorchinolonenur noch in Ausnahmefällen verordnet werden. Doch es kommt immerhäufiger vor, dass selbst Reserveantibiotika gegen bakterielleErreger wie zum Beispiel E. coli - der häufigste Auslöser vonBlasenentzündungen - nichts mehr ausrichten können[1,2]. Daneben gibtes noch einen weiteren Grund für die vom BfArM propagierteZurückhaltung bei der Verordnung von Fluorchinolonen: DieseAntibiotika-Substanzklasse kann in seltenen Fällen Nebenwirkungen amBewegungsapparat und Nervensystem verursachen, die die Lebensqualitäteinschränken, und zwar möglicherweise langanhaltend undunwiderruflich[3]. "Obwohl die Leitlinie für Ärzte zu unkompliziertenHarnwegsinfektionen bereits eine kritische Verordnung von Antibiotikanahelegt, wird dieser Empfehlung noch zu wenig Beachtung geschenkt",meint Dr. Wolfgang Bühmann, Facharzt für Urologie, Andrologie undmedizinische Tumortherapie aus Sylt OT Morsum. Eine arzneilichwirksame Therapieoption bei Blasenentzündungen, die zudem zurpassiven Reduktion der Antibiotikaresistenz beiträgt, sieht derExperte in den umfangreich untersuchten und gut verträglichenSenfölen aus Kapuzinerkresse und Meerrettich.Fluorchinolone sind hochwirksame Arzneimittel, die nur danneingesetzt werden sollten, wenn alle anderen Antibiotika nicht mehrwirken, zum Beispiel bei lebensbedrohlichen Erkrankungen durchmultiresistente Erreger. Damit diese Reserveantibiotika weiterhin ein"scharfes Schwert" bei der Behandlung von Infektionen bleiben, mussdie Anwendung mit Bedacht erfolgen. Gegen zahlreiche bakterielleErreger zeigen herkömmliche Antibiotika jedoch immer häufiger keineWirkung mehr. So erhalten zum Beispiel bundesweit durchschnittlich 50Prozent aller Frauen zur Behandlung einer unkomplizierten Infektionder Harnwege ein Fluorchinolon[4].Nebenwirkungen an Bewegungsapparat und NervensystemFluorchinolone können in seltenen Fällen schwerste Nebenwirkungenhervorrufen, die sich auf den Bewegungsapparat oder das Nervensystemauswirken. Es kann zu Schlaflosigkeit, Depressionen und Ermüdung(Fatigue) kommen. Es wurden auch ein eingeschränktesErinnerungsvermögen sowie Seh-, Hör-, Geruchs- undGeschmacksstörungen beobachtet. Laut BfArM seien zwar nur wenigeFälle dieser Nebenwirkungen gemeldet worden. Es sei aber anzunehmen,dass nicht alle Patienten entsprechende Beschwerden undBegleiterscheinungen beim Arzt angeben. Aufgrund der Schwere dieserNebenwirkungen rät das BfArM Ärzten deshalb, jedeFluorchinolon-Verordnung sorgfältig zu überdenken[3]. In Zukunftsollten gemäß BfArM-Empfehlung nur noch diejenigen Patienten einAntibiotikum aus dieser Gruppe erhalten, die es wirklich benötigen.Senföle sind wirksam und gut verträglichBei der Therapie von Blasenentzündungen sollte die antibakterielleWirkung im Fokus stehen. Denn bei einer rein symptomorientiertenTherapie mit schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten oderArzneipflanzen ohne antibakterielle Wirkung besteht durchaufsteigende Bakterien die Gefahr, eine Nierenbeckenentzündung zuentwickeln. Demzufolge empfehlen Experten bei unkompliziertenInfektionen der Harnwege die Senföle aus Kapuzinerkresse undMeerrettich als First-Line-Therapie einzusetzen[5]. Senföle zählenheute zu den am besten untersuchten arzneilich wirksamenPflanzensubstanzen. Sie bekämpfen nicht nur Bakterien[6-12] undViren[13-15], sondern wirken zusätzlich entzündungshemmend[16-24]. InLaboruntersuchungen zeigten Senföle selbst gegenantibiotikaresistente Keime, darunter häufige Erreger vonBlasenentzündungen wie E. coli oder Klebsiellen, eine ausgeprägte,das Wachstum von Bakterien hemmende oder abtötende Wirkung[6,7].Eine Studie[25] mit insgesamt 1.649 Patienten, die an akuterBlasenentzündung, akuter Nasennebenhöhlenentzündung oder akuterBronchitis litten, bestätigt zudem die Nichtunterlegenheit derSenföl-Kombination gegenüber Standard-Antibiotika, bei gleichzeitigdeutlich besserer Verträglichkeit des pflanzlichen Arzneimittels. Zuähnlichen Ergebnissen gelangte eine mit gleicher Methodik angelegteStudie mit 858 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 4 und 18Jahren. Auch in dieser Studie erwies sich das pflanzlicheArzneimittel hinsichtlich seiner Wirkung den Standardantibiotika alsebenbürtig, war aber signifikant besser verträglich[26].Ärzte-Leitlinie enthält Empfehlung für Kapuzinerkresse &MeerrettichwurzelIn der 2017 aktualisierten ärztlichen Leitlinie zur Therapie vonunkomplizierten Harnwegsinfektionen wird nun auch der Einsatz vonKapuzinerkresse und Meerrettich als pflanzliche Behandlungsoption beihäufig wiederkehrenden Blasenentzündungen empfohlen[27]. "DieLeitlinie gibt damit den richtigen Kurs vor: Antibiotika beiBlasenentzündungen nur dann einsetzen, wenn unbedingt erforderlichund bei unkomplizierten Fällen besser auf bewährte und gutuntersuchte pflanzliche Arzneimittel wie die Kombination ausKapuzinerkresse und Meerrettich zurückgreifen", sagt Bühmann. DerEinsatz des pflanzlichen Arzneimittels mindere den häufig unnötigenAntibiotika-Verbrauch, die Resistenzentwicklung und das Risiko vonNebenwirkungen, ergänzt der wissenschaftliche Schriftleiter desBerufsverbandes der Deutschen Urologen e. V., Schriftleiter/Editor"Der Urologe".Die Quellen 1-28 können Sie anfordern bei etzel@cgc-pr.com