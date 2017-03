Aktueller Preissturz für Kakao verschärft Armut in der Elfenbeinküste / INKOTA befürchtet Anstieg missbräuchlicher Kinderarbeit

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Berlin (ots) - Gestern verkündete die ivorischeKakaovermarktungsstelle Conseil Café Cacao, zum 1. April 2017 denstaatlich garantierten Kakaopreis um 30 Prozent zu senken. DerWeltmarktpreis für Kakao war zuletzt innerhalb eines halben Jahres umetwa ein Drittel auf teilweise unter 2000 US-Dollar pro Tonnegefallen. Während sich in Deutschland Kinder auf dieSchokoladenköstlichkeiten im Osternest freuen, müssenKakaobauernfamilien in der Elfenbeinküste nun mit starkenEinkommensverlusten rechnen. Die Situation tausenderKakaobauernfamilien wird sich dadurch drastisch verschärfen. INKOTAfordert die Schokoladenindustrie auf, Strategien zu entwickeln, umPreisschwankungen besser aufzufangen und den Bauern einexistenzsicherndes Einkommen zu garantieren."Wenn die Schokoladenindustrie Armut unter Kakaobauernfamilienernsthaft bekämpfen will, muss sie endlich aktiv werden, damitKakaobauern nicht schutzlos den Preisschwankungen an den Börsenausgeliefert sind", fordert Evelyn Bahn, Koordinatorin der KampagneMake Chocolate Fair! beim INKOTA-netzwerk. "Wir befürchten, dassdurch die Kakaopreiskrise die missbräuchliche Kinderarbeit in derElfenbeinküste weiter zunimmt, da sich Kakaobauern keine bezahltenArbeiter leisten können", so Bahn. Bereits vor der Krise lag dasPro-Kopf-Einkommen der Kakaobauern in Westafrika unter einem 1US-Dollar pro Tag und damit unterhalb der international definiertenArmutsgrenze.Bislang setzt die Industrie darauf, die Einkommen derKakaobauernfamilien über Produktivitätssteigerungen zu erhöhen. DiePreisentwicklungen der letzten Wochen machen jedoch die Grenzendieses Ansatzes deutlich. Denn sobald es ein Überangebot an Kakaogibt, fällt der Preis für die Bohnen. "Produktivitätssteigerungensichern den Unternehmen zwar billigen Rohstoff, aber die Kakaobauernleben weiterhin in Armut. Das derzeitige Preissystem verhindert alleBemühungen für einen nachhaltigen Kakaoanbau. Es ist zu hoffen, dassder aktuelle Preissturz ein Weckruf für die Schokoladenindustrieist", erklärt Bahn. Manche Schokoladenunternehmen zahlenKakaobauernfamilien bereits Qualitäts- oder Nachhaltigkeitsprämienunabhängig vom Weltmarktpreis. Es ist demnach möglich, den Bauernhöhere Zahlungen für ihren Kakao unabhängig vom Weltmarktpreis undvon staatlichen Preisregulierungen zu gewähren.Ein Drittel der globalen Kakaoernte kommt aus der Elfenbeinküste -das Land ist damit weltgrößter Kakaoproduzent. Rund 60 Prozent der inDeutschland verarbeiteten Kakaobohnen stammen aus demwestafrikanischen Land. Dort wird der Kakao von 800.000Kleinbäuerinnen und -bauern angebaut. Eine staatlicheVermarktungsplattform, der Conseil Café Cacao, reguliert dennationalen Kakaomarkt und zahlt den Bäuerinnen und Bauern einenMindestpreis, der sich am Weltmarktpreis orientiert. Dieser beträgtmindestens 60 Prozent des Preises an der Londoner Börse. Ab 1. Aprilerhalten die Bauern anstatt der bisherigen 1.100 ivorischen France(CFA) pro kg nur 700 CFA pro kg.Weitere Informationen:www.inkota.de/presse/pressemappen/make-chocolate-fair (Bildmaterial)de.makechocolatefair.orgwww.conseilcafecacao.ciPressekontakt:Evelyn Bahn, Koordinatorin der europäischen Kampagne Make ChocolateFair!, Tel.: +49 (0)30 - 420 820 255, Mobil:+49 (0)177-32 43 408,E-Mail: bahn@inkota.deOriginal-Content von: INKOTA-netzwerk e.V., übermittelt durch news aktuell