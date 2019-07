Aktueller Nachhaltigkeitsbericht von AIDA Cruises: 2018 ging mit AIDAnova das weltweit erste LNG-Kreuzfahrtschiff auf Reisen (FOTO)

Rostock (ots) -In der neuesten Ausgabe von "AIDA cares" dokumentiert dasUnternehmen weitere Fortschritte auf dem Weg zur emissionsneutralenKreuzfahrt. Bereits 2023 werden 94 Prozent aller AIDA Gäste aufSchiffen reisen, die vollständig mit emissionsarmem Flüssigerdgasoder im Hafen mit grünem Landstrom betrieben werden können.Nach zehn Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat AIDACruises mit der Indienststellung von AIDAnova am 12. Dezember 2018einen wegweisenden Technologiesprung vollzogen und das weltweit ersteKreuzfahrtschiff in Dienst gestellt, dass vollständig mitemissionsarmem Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird. Bis 2023 werdenzwei weitere dieser innovativen Schiffe auf Reisen gehen. Auch aufden Schiffen der bestehenden Flotte rüstet das Unternehmenkontinuierlich modernste Umwelttechnik nach. Die Nutzung von LNG,Landstrom aus regenerativen Energien, der Einsatz von modernenAbgasreinigungssystemen, die Reduzierung bzw. komplette Vermeidungvon Plastik- und Einwegprodukten oder die Vermeidung vonLebensmittelabfällen an Bord sind zentrale Themen denen sich AIDACruises stellt."Als Marktführer für Kreuzfahrten in Deutschland stellen wir unsden aktuellen sowie zukünftigen ökologischen und sozialenHerausforderungen und übernehmen Verantwortung. Bereits heutebeschäftigen wir uns gemeinsam mit Partnern z. B. mit der Nutzung vonBrennstoffzellen, Batterien oder Flüssiggas aus regenerativen Quellenin der Kreuzschifffahrt. Wir bekennen uns zu den Klimazielen vonParis und der International Maritime Organization (IMO). Unserlangfristiges Ziel ist klar: Die emissionsneutrale Kreuzfahrt", sagteAIDA Präsident Felix Eichhorn anlässlich der Vorstellung von AIDAcares 2019.Die wichtigsten Fakten im Überblick:Nutzung von Flüssigerdgas (LNG): Bis 2023 wird AIDA Cruises zweiweitere LNG-Schiffe mit emissionsarmen Antrieben in Dienst stellen.AIDA beschäftigt sich bereits seit mehr als zehn Jahren mit derErforschung und Nutzung von LNG in der Kreuzschifffahrt. Mit AIDAnovahat das Unternehmen Ende 2018 das weltweit erste Kreuzfahrtschiff inDienst gestellt, das sowohl im Hafen als auch auf See vollständig mitemissionsarmem Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird. 2021 und 2023werden zwei weitere dieser innovativen AIDA Schiffe in Dienstgestellt. Dank der Nutzung von LNG werden die Emissionen vonFeinstaub und Schwefeloxiden nahezu vollständig vermieden, derAusstoß von Stickoxiden und die CO2-Emissionen verringern sichnachhaltig. Aktuell ist AIDAnova im westlichen Mittelmeer im Einsatz.Die LNG-Versorgung von AIDAnova erfolgt alle 14 Tage in Barcelona.Auf den Kanarischen Inseln erfolgte zuvor die Versorgung in Teneriffaebenfalls 14-tägig.Insgesamt hat die Carnival Corporation, zu der AIDA Cruisesgehört, bis heute elf LNG-Schiffe für vier ihrer Kreuzfahrtmarkenbeauftragt die bis 2025 in Dienst gestellt werden. Alle Schiffewerden auf der gleichen Plattform wie AIDAnova in den Meyer Werftenin Papenburg (Deutschland) und Turku (Finnland) gebaut. Dieschwimmenden Maschinenraummodule und LNG-Tanks entstehen auf der zurMeyer Werft gehörenden Neptun Werft in Rostock-Warnemünde. DieDual-Fuel-Motoren werden ebenfalls in Rostock-Warnemünde beiCaterpillar gebaut.Nutzung von Landstrom: Ende 2020 werden alle AIDA Schiffe abBaujahr 2000 (zwölf Schiffe) Landstrom beziehen können.40 Prozent seiner Betriebszeit liegt ein AIDA Schiffdurchschnittlich im Hafen. Landstrom ist für AIDA Cruises daher einwichtiges Thema, wenn es um die Nachrüstung von Umwelttechnik auf denSchiffen der bestehenden Flotte geht. Durch die Nutzung von Landstromaus regenerativen Energien während der Liegezeit im Hafen werden dieEmissionen auf nahezu null gesenkt.Bereits 2004, mit der Beauftragung von AIDAdiva, hat AIDA Cruisesbeim Bau dieses und aller weiteren Schiffe die Nutzung von Landstromals eine Option des umweltfreundlichen Schiffsbetriebesberücksichtigt, mehr als zehn Jahre bevor in Deutschland die erstenPlanungen für eine Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe begannen.Seit 2017 nutzt AIDAsol die Landstromanlage in Hamburg-Altona imregulären Betrieb.Aktuell verfügen bereits zehn Schiffe der AIDA Flotte über einenLandstromanschluss bzw. sind technisch dafür vorbereitet. Ende 2020werden alle AIDA Schiffe ab Baujahr 2000 (zwölf Schiffe) Landstrombeziehen können.Damit die umweltfreundliche Landstromtechnik der AIDA Schiffezukünftig umfassender eingesetzt werden kann, braucht es einenweiteren Ausbau der Hafeninfrastruktur. 2018 hat AIDA Cruisesgemeinsam mit den Landesregierungen Schleswig-Holsteins undMecklenburg-Vorpommerns Partnerschaften für einen umweltfreundlichenKreuzfahrttourismus auf den Weg gebracht, die den Aufbau einerLandstromversorgung in den Häfen Kiel und Rostock bis 2020 zum Zielhaben. AIDA Cruises steht bereit, 2020 den Testbetrieb in beidenHäfen aufzunehmen.Abgasreinigunssysteme: Aktuell sind bereits neun Schiffe damitausgestattet.Für alle AIDA Schiffe, die nicht vollständig mit LNG betriebenwerden können, sind die innerhalb der Carnival Gruppe entwickeltenAdvanced Air Qualitiy Systems (AAQS) die derzeit umweltfreundlichsteAlternative, die im Seebetrieb an Bord der AIDA Schiffe zurVerringerung von Schiffsemissionen genutzt werden kann. Bereits 2013hat AIDA Cruises im Rahmen eines Investitionsprogrammes damitbegonnen, auf den Schiffen seiner Flotte diese Abgasreinigungssystemenachzurüsten. Aktuell sind neun von zwölf AIDA Schiffen damitausgestattet: AIDAprima, AIDAperla, AIDAdiva, AIDAluna, AIDAmar,AIDAvita, AIDAblu, AIDAsol und AIDAbella. AIDA hat sich das Zielgesetzt, alle Schiffe der bestehenden Flotte (außer AIDAcara), dienicht vollständig mit LNG betrieben werden können, mit solchenmodernen Systemen zur Verbesserung der Luftqualität auszustatten.Dank dieser Anlagen können die Emissionen von Feinstaub,Stickoxiden sowie Schwefeloxiden erheblich reduziert werden. DerAusstoß von Kohlenmonoxid kann um bis zu 70 Prozent und dieEmissionen von unverbrannten Kohlenwasserstoffen um bis zu 85 Prozentgesenkt werden. Wo AIDA Cruises die Genehmigung zum Betrieb derSysteme in den weltweiten Fahrtgebieten bzw. Häfen hat, werden dieseerfolgreich eingesetzt.Nächster Technologiesprung: Bereits 2021 ist der erste Praxistestvon Brennstoffzellen an Bord eines AIDA Schiffes geplant. Daslangfristige Ziel von AIDA Cruises ist die emissionsneutraleKreuzfahrt. Gemeinsam mit Partnern aus Forschung, Wissenschaft undWirtschaft leistet AIDA Cruises seit vielen Jahren Pionierarbeit aufdem Gebiet der Erforschung und des Einsatzes alternativerAntriebstechnologien und moderner Umwelttechnik.Im Rahmen seiner "Green Cruising Strategie" befasst sich AIDA zumBeispiel mit der Erforschung von Möglichkeiten der CO2-freienGewinnung von Flüssiggas aus regenerativen Quellen (Projekt "Power togas") oder dem Einsatz von Brennstoffzellen und Batterien in derKreuzschifffahrt. Im Rahmen des Forschungsprojektes "Pa-X-ell 2"(gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur) ist bereits 2021 gemeinsam mit der Meyer Werft undweiteren Partnern der Praxistest von Brennstoffzellen an Bord einesAIDA Schiffes geplant.Verwendeter Treibstoff:Die Nutzung von schwefelarmen Treibstoffen ist in vielenFahrtgebieten von AIDA Cruises bereits seit Jahren Realität. In Nord-und Ostsee sowie vor den Küsten Nordamerikas und allen weltweitenECA-Gebieten verwenden wir schwefelarmen Treibstoff mit maximal 0,1Prozent Schwefelanteil. In allen europäischen Häfen verarbeiten dieMotoren der AIDA Schiffe bereits seit fast einem Jahrzehntausschließlich Treibstoff mit einem Schwefelanteil von maximal 0,1Prozent. Nach zehn Jahren Forschung und Entwicklung ist mit AIDAnovaseit Ende 2018 nun auch erstmalig die vollständige Nutzung vonemissionsarmem Flüssigerdgas (LNG) in der Kreuzschifffahrt Realität.Bis 2023 wird AIDA Cruises zwei weitere dieser innovativen Schiffe inDienst stellen.Vermeidung von Plastik- und Einwegartikeln:Die Reduzierung und möglichst vollständige Vermeidung von Plastik-und Einwegartikeln ist ein wesentlicher Teil derNachhaltigkeitsstrategie von AIDA Cruises. Wo immer möglich, wird aufMehrweg- statt auf Einwegartikel gesetzt.Viele Getränke werden direkt an Bord der AIDA Schiffe produziertbzw. nicht in Flaschen eingekauft, sondern in speziellenGetränkebehältern mit großem Fassungsvermögen. An Bord gibt es keinePlastiktrinkhalme, sondern Trinkhalme, die aus biologisch abbaubarerStärke produziert werden. Außerdem werden diese nicht standardmäßigzu jedem Getränk angeboten, sondern nur bei Cocktails oder aufausdrücklichen Wunsch der Gäste. Wo weiterhin unvermeidbar, kommenEinwegbesteck oder Cocktailspieße aus Holz zum Einsatz.Kaffeebeigaben, wie z.B. Kekse, werden unverpackt angeboten. AIDAGäste genießen ihre Kaffeespezialitäten "to go" aus Mehrwegbechernstatt aus Kunststoffeinwegbechern.In den Kabinen und Bädern verzichtet AIDA auf den Einsatz vonMüllbeuteln in den Abfallbehältern. Die Wäschebeutel in denKabinenschränken werden aus kompostierbarer Stärke produziert und diefrisch gereinigte Wäsche wird ohne Plastikfolie in die Kabinen derGäste geliefert. Bereits seit 2013 bietet AIDA Cruises in allenBordshops nur noch Papiertragetaschen an und selbstverständlich sindalle Spa- und Kosmetikartikel an Bord frei von Mikroplastik. Bei denverbleibenden Einwegprodukten, wie z. B. Papierservietten, achtetAIDA Cruises darauf, dass diese möglichst biologisch abbaubar sind.Vermeidung von Lebensmittelabfällen:Dank vieler großer und kleiner Initiativen gelingt es AIDA CruisesJahr für Jahr Lebensmittelabfälle an Bord zu reduzieren.Auf allen AIDA Schiffe wird selbstverständlich frisch undnachhaltig gekocht, nicht nur für alle Gäste, sondern auch für dieCrew. AIDA legt großen Wert darauf, dass keine bedrohten Tierartenihren Weg auf die Speisekarten finden sowie auf den Einsatz vonmöglichst unverarbeiteten Lebensmitteln, statt Convenience-Produkten.Allein dadurch wird jede Menge Verpackungsmüll vermieden.Bereits seit der Indienststellung des ersten AIDA Schiffes vormehr als 20 Jahren wird in den AIDA Küchen nach dem sogenannten "Cookand Chill"-System gearbeitet. Das heißt, es werden nur dievorbereiten Speisen an die Restaurants ausgeliefert, die dorttatsächlich gebraucht werden. Alle weiteren verbleiben in derKühlung. Seit 2016 arbeitet das Unternehmen flottenweit mit demsogenannten "Buffet-Runner-System": Mitarbeiter in denBüfettrestaurants senden über ihr mobiles Endgerät eineNachbestellung direkt an die Hauptküche. Dort werden dann nur diejeweils tatsächlich benötigten Speisen zubereitet und ausgeliefert.Mit diesem System wird übrigens auch in den Crewrestaurantsgearbeitet.Viele der angebotenen Speisen in den Büfettrestaurants werden anLive-Cooking-Stationen frisch und bedarfsgerecht zubereitet oder inkleinen Einzelportionen angeboten. Hat es dem Gast geschmeckt, kanner sich gerne nochmals bedienen, statt Essen zurückgehen zu lassen.Tischgetränke werden nicht in Flaschen, sondern in Glaskaraffenserviert. Zum Ende der Öffnungszeiten der Restaurants wird nicht dieVielfalt des Angebotes verkleinert, aber die Größe der Servierschalenan den Büfettstationen. Alle anfallenden Abfallmengen, so auch dievon Lebensmittelresten, werden an Bord der AIDA Schiffe regelmäßiggemessen und kontinuierlich Maßnahmen zu deren weiteren Reduzierungentwickelt und umgesetzt.Bereits seit 2007 dokumentiert AIDA Cruises sein Engagement fürUmwelt und Gesellschaft transparent in seinem jährlichenNachhaltigkeitsbericht AIDA cares und weist darin auch allerelevanten Umweltkennzahlen aus. Weitere Informationen zum Umwelt-und Nachhaltigkeitsengagement hat AIDA Cruises im aktuellenNachhaltigkeitsbericht AIDA cares 2019 unter www.aida.de/aidacaresveröffentlicht.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell