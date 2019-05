Aktuelle repräsentative Ärzte-Umfrage: Hausärzte setzen bei Reizdarm begleitend auch pflanzliche Arzneimittel ein (FOTO)

Eschborn (ots) -Schätzungsweise 15 Prozent der Deutschen leiden an einemReizdarmsyndrom [1], Tendenz steigend. Da dieser sogenannten"funktionellen Darmerkrankung" keine eindeutigen körperlichenUrsachen zugrunde liegen, gibt es auch keine Standardtherapie. DieÄrzte behandeln daher stets die individuellen Beschwerden - wieDurchfall, Krämpfe oder Blähungen - mit gezielter Symptomtherapie.Eine aktuelle repräsentative Umfrage [2] hat nun gezeigt: Bei derBehandlung des Reizdarms vertrauen die Mediziner auf pflanzlicheArzneimittel. Von den befragten 201 Allgemeinmedizinern, Praktikernund Internisten ("Hausärzte") setzen 96 Prozent pflanzlicheArzneimittel ein - davon 78 Prozent in Kombination mit anderenTherapien und 18 Prozent als alleinige Behandlung. Zu den wichtigstenEigenschaften eines Reizdarmpräparats gehören für mehr als 70 Prozentder Doktoren die entkrampfende und für über ein Drittel dieanti-entzündliche Wirkung sowie die Linderung von Blähungen undDurchfall. Diese Ärzte-Anforderungen an ein Reizdarmpräparat erfülltein Kombinationsarzneimittel aus Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle*,das seit mehr als 60 Jahren erfolgreich zur unterstützendenBehandlung zahlreicher Magen-Darm-Störungen eingesetzt wird,besonders wenn diese mit unspezifischen Durchfällen, leichtenKrämpfen und Blähungen einhergehen.Pflanzliche Arzneimittel haben einen hohen Stellenwert in derBehandlung zahlreicher, besonders chronischer Darmerkrankungen, dasie gut verträglich sind und die "Darmflora" (heute nennt man dieBakterien im Darm "Mikrobiota") nicht schädigen. Für 92 Prozent derBefragten gehört eine gute Verträglichkeit zu den wesentlichenVorteilen pflanzlicher Arzneimittel. Mehr als Dreiviertel sehen auchdas geringe Neben- und Wechselwirkungspotenzial, die unbedenklicheLangzeitanwendung sowie die Tatsache, dass die Mikrobiota nichtnegativ beeinflusst wird als vorteilhaft.Eine weitere Besonderheit von Pflanzenarzneien ist, dass sie - imGegensatz zu chemisch-synthetischen Medikamenten - verschiedeneaktive Inhaltsstoffe enthalten und somit mehrere Symptome auf einmallindern können. Dieser, unter Fachleuten "Multi-Target-Wirkung"genannte Effekt ist nicht nur bei Kombinationen verschiedenerArzneipflanzen belegt, auch Pflanzen wie Myrrhe verfügen schonalleine über vielfältige Wirkmechanismen.Darmarznei Myrrhe: entspannt den Darm & hilft bei EntzündungenAufgrund ihrer positiven Effekte wird Myrrhe bei vielenMagen-Darm-Erkrankungen wie Reizdarm oder chronisch-entzündlichenDarmerkrankungen unterstützend eingesetzt. Für die Ärzte sind dabeivor allem ihre krampflösende und entzündungshemmende Wirkung einewichtige Eigenschaft. Daneben sollte ein pflanzlichesReizdarm-Arzneimittel Blähungen mindern und gegen Durchfall wirken.All diese Eigenschaften konnten Wissenschaftler für dasKombinationsarzneimittel aus Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle inzahlreichen Grundlagen- und klinischen Studien an deutschen Klinikenund Universitäten belegen [3-13].Studien & Leitlinie bestätigen Wirkung & AkzeptanzSo zeigte eine große Beobachtungsstudie an 131 deutschenArztpraxen [9]: Bei den behandelten Reizdarmpatienten mit Durchfällenbesserte die Therapie mit dem Arzneimittel die Gesamtbeschwerdeneffektiver als andere Therapien. Die Dreipflanzen-Kombination wirdseit mehr als 60 Jahren zur unterstützenden Behandlung vonMagen-Darm-Störungen eingesetzt - auch die seit Mai 2018aktualisierte Ärzte-Leitlinie ´Colitis ulcerosa` empfiehlt eineKombination aus Myrrhe, Kamillenblütenextrakt und Kaffeekohle [14].Basis für die Aufnahme in die Leitlinie waren die wissenschaftlichenDaten dieser Dreierkombination - unter anderem eine Studie auf hohemwissenschaftlichen Niveau [10] ("randomisierte klinische Studie") dieergab, dass das Myrrhe-Arzneimittel bei Colitis ulcerosa zurErhaltung der schubfreien Phase vergleichbar wirksam war wie dieTherapie mit dem chemisch-synthetischen Standardmittel ("Mesalazin").*MYRRHINIL-INTEST® (www.myrrhinil.de)Die Quellen 1-14 können Sie anfordern bei knop@cgc-pr.comPressekontakt:CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbHUwe KnopT: 06196/77 66 - 115knop@cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell