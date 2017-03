Hamburg (ots) - Die Deutschen haben Sehnsucht nach "Wetten,dass..?". Zwei Jahre und zwei Monate nach dem Aus würde fast jederZweite den ZDF-Show-Klassiker gern wieder sehen. Das ergab eineaktuelle Repräsentativ-Umfrage von Emnid* für die Fernsehzeitschriftauf einen Blick.Die Meinungsforscher hatten gefragt: "Welche TV-Show würden Siegern wieder sehen?". 45,5 Prozent der Befragten nannten "Wetten,dass..?" - das war klar der erste Platz. Auf Position zwei folgte"Schlag den Raab" mit 28,5 Prozent. Der dritte Rang ging an "DalliDalli" mit 22,5 Prozent. Interessant: Bei den unter 30-Jährigenwollen sogar 60 Prozent "Wetten, dass..?" zurück. Doch fürs ZDF seidie Show kein Thema mehr, hieß es auf Anfrage von auf einen Blickknapp.Die Platzierungen:1. Wetten, dass..? 45,5 Prozent2. Schlag den Raab 28,5 Prozent3. Dalli Dalli 22,5 Prozent4. Spiel ohne Grenzen 20,7 Prozent5. Am laufenden Band 19,9 Prozent6. Was bin ich? 19,2 Prozent7. Der große Preis 15,0 Prozent8. Einer wird gewinnen 15,0 Prozent9. Montagsmaler 14,6 Prozent10. Geld oder Liebe 12.0 Prozent11. Traumhochzeit 11,1 Prozent12. Auf Los geht's los 10,4 Prozent13. Musikantenstadl 9,9 Prozent14. Musik ist Trumpf 9,6 Prozent15. Die 100.000 Mark Show 8,3 Prozent* Emnid, 1003 Befragte, Mehrfachnennungen waren möglichHinweis für die Redaktionen:Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie von der Redaktionauf einen Blick, Thomas Merz, Telefon: 040/3019-5418,thomas.merz@aufeinenblick.deDie Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um denGlobus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, auf einen Blick, übermittelt durch news aktuell