Aktuelle Umfrage zur Fastenzeit: Jeder vierte Deutsche plant zu fasten (FOTO)

Hamburg (ots) -40 Tage. 40 Nächte. An Aschermittwoch startet traditionell dieFastenzeit - ein derzeit viel diskutiertes Thema. Aber setzen dieDeutschen es auch in die Tat um und üben sich sechs Wochen lang inVerzicht? Laut einer repräsentativen Umfrage desMarktforschungsinstitut YouGov im Auftrag des ÖkostromanbietersLichtBlick, plant immerhin knapp jeder vierte Deutsche (24 Prozent),die Fastenzeit zu nutzen, um auf etwas zu verzichten (bestimmt: 11%;vielleicht: 13%).Die Gründe der Befragten, die in der Fastenzeit auf etwasverzichten möchten, sind unterschiedlich: Der Verzicht auf Alkohol,Zigaretten oder Süßigkeiten ist dabei besonders populär: 59 Prozentder Befragten gaben an, in den Tagen bis Ostern keine Genussmittelkonsumieren zu wollen. 31 Prozent planen, weniger oder gar keinFleisch zu essen. Fast jeder Dritte will die Zeit bis Ostern nutzen,um den Konsum insgesamt einzuschränken und weniger einzukaufen (30Prozent).Die Mehrheit der Fastenden möchte sich etwas Gutes tunDie Gründe des Verzichtens sind bei den Fastenden unterschiedlich.Knapp drei Viertel der Befragten (72 Prozent) entscheiden sich ausGesundheitsgründen für den temporären Verzicht: Sie wollen sich undihrem Körper etwas Gutes tun.Ob die Dürre 2018, der Anstieg des Meeresspiegels, dieSchneemassen im Winter oder Frühlingstemperaturen im Februar 2019 -die Auswirkungen des Klimawandels und mögliche Konsequenzen daraus,beschäftigen die Befragten ebenfalls. Durch Verzicht auf Konsummittelmöchten 30 Prozent der Befragten der Umwelt etwas zurückgeben und soihren Teil zum Klimaschutz beitragen.An die Zeit nach den Osterfeiertagen denken die Fastendenebenfalls: 34 Prozent der Befragten gaben an, dass sie den Verzichtauch über die Fastenzeit hinaus fortsetzen möchten und so ihr Lebenlangfristig ändern möchten.Für die Umfrage hat das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftragdes Energie- und IT-Unternehmens LichtBlick 2.060 Bundesbürger ab 18Jahren in einer repräsentativen Untersuchung im März 2019 onlinebefragt.Pressekontakt:Volker Walzer, Pressesprecher, LichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359Hamburg, Tel: 040 / 6360-1260, E-Mail: volker.walzer@lichtblick.deLichtBlick auf Twitter: @lichtblick_deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell