Aktuelle Umfrage zur Behandlung von Blasenentzündungen: Pflanzliche Senföle entsprechen den Anforderungen aus Wissenschaft und Praxis (FOTO)

Eschborn (ots) -Aufgrund der zunehmenden Antibiotikaresistenzen fordern Expertenseit vielen Jahren, bei einfachen unkomplizierten Infektionen, wiezum Beispiel Blasenentzündungen, keine Antibiotika, sondern bevorzugtbewährte pflanzliche Arzneimittel einzusetzen[1]. Eine im Junidurchgeführte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid[2]hat gezeigt, dass 68 Prozent der befragten Ärzte dieser Forderunginzwischen nachkommen und pflanzliche Arzneimittel als ersteBehandlungsoption nutzen. Drei Viertel der Ärzte orientieren sich beider Therapie von Blasenentzündungen immer oder häufig an denLeitlinien. Das sind Empfehlungen für den Arzt, die ihn bei derBehandlung seiner Patienten unterstützen und zum Beispiel aufzeigen,zu welchen Behandlungsmöglichkeiten Studien mit hoher Aussagekraftvorliegen. In der 2017 aktualisierten S3-Leitlinie zur Therapie vonunkomplizierten Harnwegsinfektionen wird unter anderem der Einsatzvon Arzneimitteln mit Kapuzinerkresse und Meerrettich (wie inANGOCIN® Anti-Infekt N enthalten) als pflanzlicheBehandlungsmöglichkeit bei häufig wiederkehrenden Blasenentzündungenempfohlen. Die Kombination der beiden Arzneipflanzen entspricht inihrer Wirkung den häufigsten Anforderungen, die die Ärzte lautUmfrage an ein Arzneimittel zur Behandlung von Blasenentzündungenstellen."Weil es inzwischen immer mehr resistente Keime gibt, gegen dieAntibiotika einfach nicht mehr helfen, sind antibiotisch wirksamePflanzenstoffe heute wieder besonders interessant", erklärt Dr.Johannes G. Mayer, Sprecher der Forschergruppe Klostermedizin an derUni Würzburg. Auch die Autoren der Leitlinien empfehlen wegen derzunehmenden Resistenzproblematik neue Behandlungsstrategien ohnechemisch-synthetische Antibiotika[3].Senföle bekannt und in der Empfehlung etabliertDer aktuellen Umfrage zufolge setzen 64 Prozent der Ärzte beiunkomplizierten Blasenentzündungen pflanzliche Arzneimittel immeroder häufig ein und empfehlen sie auch zur Vorbeugung. Die in deraktualisierten Leitlinie bei häufig wiederkehrendenBlasenentzündungen empfohlene Kombination aus Kapuzinerkresse undMeerrettich ist über die Hälfte der befragten Ärzte bekannt und wirdvon 72 Prozent bereits angewendet.Die beiden Arzneipflanzen werden in kombinierter Form bereits seit1958 erfolgreich zur Therapie von unkomplizierten Harn- undAtemwegsinfektionen eingesetzt. Die darin enthaltenen Senföle sindcharakteristische Inhaltsstoffe von Pflanzen aus der Familie derKreuzblüten- und Kapuzinerkressengewächse. Da sie unter anderem überdie Harnblase ausgeschieden werden und sich dort anreichern,entfalten Sie vor allem hier ihre keimabtötende Wirkung.Wirkung durch zahlreiche Studien bestätigtDie Senföle gehören heute zu den am besten untersuchten arzneilichwirksamen Pflanzensubstanzen. Verschiedene Studien belegen, dass siebereits in einer geringen Dosierung eine Vielzahl von krankmachendenKeimen - darunter die häufigsten Erreger von Harnwegsinfektionen -bekämpfen[4-10] und auch entzündungshemmend wirken[11-19]. DiePflanzenkombination entspricht den Anforderungen, die die Ärzte lautUmfrage an ein Arzneimittel zur Behandlung von Blasenentzündungenhaben, dies sind vor allem: schnelle Symptomlinderung, wenigNebenwirkungen, antibakteriell, entzündungshemmend und eine belegteWirksamkeit.Die Wirkung und Sicherheit des pflanzlichen Medikaments wurdedurch mehrere klinische Studien bestätigt[20-23], auch bei häufigwiederkehrenden Blasenentzündungen. Aufgrund ihrer vielfältigenWirkweise ermöglicht die Pflanzenarznei eine umfassende Therapie vonunkomplizierten Blasenentzündungen, die außerdem besondersverträglich ist. Resistenzentwicklungen der Bakterien wie gegenAntibiotika sind aufgrund der vielfältigen Wirkweise der Senfölenicht zu erwarten und wurden bisher auch nicht beobachtet.Literatur:Die Quellen 1-23 können auf Wunsch unter folgendem Pressekontaktangefordert werden:Pressekontakt:CGC Cramer Gesundheits-Consulting GmbHFrank EtzelT: 06196 / 77 66 - 113etzel@cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell