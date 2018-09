Aktuelle Umfrage zeigt: Baukindergeld verfehlt sein Ziel (FOTO)

Berlin (ots) -Eine aktuelle Umfrage unter 1.000 Hausbauinteressenten inDeutschland zeigt:- Das Baukindergeld bewegt kaum jemanden tatsächlich zum Hausbauoder -kauf- Der Großteil möchte die Förderung nutzen, um seinen Kreditschneller zurückzahlen zu können- Über 2/3 fühlt sich zu dem Thema schlecht informiert oder istsehr verunsichertDas Baukindergeld sollte eigentlich schon im August beantragtwerden können. Stand heute ist es immer noch nicht möglich. DasFinanzportal Elterngeld.de hat unter 1.000 Hausbauinteressenten eineUmfrage durchgeführt und dabei mehr über die Absichten undEinstellungen der Hausbauinteressenten herausgefunden.Auf die Frage "Bewegt speziell das Baukindergeld Sie zum Hausbau /-kauf?" haben lediglich 9% der Teilnehmer mit "Ja" und 91% mit "Nein"geantwortet. Damit verfehlt das Baukindergeld sein oberstes Ziel: DenImmobilienerwerb anzukurbeln. Stattdessen setzt eher einMitnahmeeffekt unter den Bauwilligen ein.Den Hauptnutzen sehen 63% der Befragten darin, ihren Kreditschneller tilgen zu können. 31% würden sich sogar ein größeres Hausleisten und nur 6% geben an, sich nur aufgrund des Baukindergeldesein Haus leisten zu können.Der Informationsfluss zum Baukindergeld ist jedochverbesserungsbedürftig: 53% geben an, aufgrund der vielen Änderungensehr verunsichert zu sein. 20% geben an, dass sie eher schlechtinformiert sind und nur 27% sehen sich als gut informiert. Dennochsehen 95% der Befragten das Baukindergeld insgesamt als sinnvolleFörderung an.Die komplette Auswertung ist unterhttps://www.elterngeld.de/baukindergeld-umfrage/ einsehbar."Auf jeden Fall kommt das Baukindergeld in der Bevölkerung gut an.Sein politisches Ziel, den Immobilienerwerb anzukurbeln, verfehlt esjedoch.", so sieht der Geschäftsführer Patrick Konrad das Fazit derUmfrage.Über die Umfrage: Ausgewertet wurden 1.000 Fragebögen zumBaukindergeld, die der Portalbetreiber an Hausbauinteressentenversendet hat. Alle Teilnehmer haben sich in den vergangenen vierMonaten als Interessenten für das Baukindergeld registriert. DieBeantwortung der Fragen erfolgte im Zeitraum 01.08. - 31.08.2018.Pressekontakt:Patrick Konradfabulabs GmbHPappelallee 78/7910437 BerlinTelefon: 030-98315959Email: patrick@fabulabs.deOriginal-Content von: fabulabs GmbH, übermittelt durch news aktuell