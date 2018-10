Hamburg (ots) -TV-Zuschauer kennen das: Gerade wenn es spannend wird, kommtWerbung. Die bunten Reklame-Spots verlängern einen Film schon mal umeine halbe Stunde. Kein Wunder, dass bei der aktuellen Umfrage* "Wasstört Sie am meisten beim Fernsehen" der TV-Zeitschrift auf einenBlick Werbeunterbrechungen mit 64 % klar auf Platz eins landen. AufRang zwei mit 46 % rangieren Wiederholungen. Auch Platz drei solltedie Sender alarmieren: 42 % der Befragten beklagen langweiligeInhalte. Interessant: Nur 2 % der Befragten stört nichts amFernsehen!Die Platzierungen im Einzelnen:1. Werbeunterbrechungen 64 %2. Wiederholungen 46 %3. Langweilige Inhalte 42 %4. Gute Sendungen kommen zu spät 38 %5. Szenen werden nach der Werbung wiederholt 35 %6. Eingeblendete Programmtipps in laufende Sendungen 31 %7. Zu laute Hintergrundmusik 27 %8. Eigenwerbung der Sender 24 %9. Zu viel Gewalt 24 %10. Hintergrundlachen bei Sitcoms 23 %11. Ähnliche Formate laufen parallel 20 %12. Undeutliche Aussprache 20 %13. Kurzfristige Programmänderungen 14 %14. Man sieht zu oft dieselben Darsteller 9 %15. Mich stört nichts 2 %* YouGov-Umfrage im Auftrag des TV-Zeitschrift auf einen Blick,2040 Befragte ab 18 Jahren, im Zeitraum 21. bis 24. September 2018,Mehrfachnennungen waren möglichHinweis für Redaktion:Der gesamte Beitrag zur Umfrage erscheint in Ausgabe 42 (EVT: 11.Oktober). Die Umfrageergebnisse sind mit Quelle "auf einen Blick" und"Yougov" zur Veröffentlichung freigegeben. Ein Titelbild deraktuellen Ausgabe kann bei Katrin Hienzsch, T +49 40 30 19 10 28,katrin.hienzsch@bauermedia.com angefordert werden.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, auf einen Blick, übermittelt durch news aktuell