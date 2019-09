Hamburg (ots) -Immer mehr Ruheständler müssen Einkommensteuer auf ihre Rentezahlen. Allein seit der Rentenerhöhung vom Juli werden lautBundesfinanzministerium voraussichtlich rund weitere 48.000 Rentnervom Fiskus zur Kasse gebeten.Doch die seit 2005 erhobene "Rentensteuer" empfinden viele Bürgerals ungerecht. Im Auftrag der Fernsehzeitschrift auf einen Blick hatdas Meinungsforschungsinstitut YouGov* jetzt nachgefragt: "Sollte die"Rentensteuer Ihrer Meinung nach abgeschafft werden?" Drei von vierBefragten (76%) sprachen sich für eine Abschaffung aus. In der Gruppeab 55 Jahren sind es sogar 88%. Nur 13% sind gegen die Abschaffung.11% machten keine Angaben.* YouGov-Umfrage im Auftrag der TV-Zeitschrift auf einen Blick,2.017 Befragte ab 18 Jahren, im Zeitraum 30.7. bis 1.8.2019.Hinweis für die Redaktionen:Der gesamte Beitrag zur Umfrage erscheint in der aktuellen Ausgabevon auf einen Blick (Nr. 37/2019, EVT 05.09.). Mehr Informationen zudiesem Thema erhalten Sie von der Redaktion auf einen Blick, ThomasMerz, Telefon: 040/3019-5418, thomas.merz@aufeinenblick.deÜber auf einen Blickauf einen Blick ist die große Freizeit- und Fernseh-Illustrierte.Das Magazin bietet einen abwechslungsreichen Mix aus emotionalerUnterhaltung, kompetenter Beratung und Tipps für den Alltag. Wochefür Woche berichtet auf einen Blick über Schicksale und Themen, diedie Menschen in Deutschland bewegen. Abgerundet wird das Heftkonzeptdurch ein übersichtliches und kompaktes Programmangebot. Mit einerverkauften Auflage von über 677.312 Exemplaren (IVW II/2019) undeiner Reichweite von rund 1,83 Millionen Lesern pro Ausgabe (MA19/II) ist auf einen Blick die Nummer 1 im Einzelhandel bei denwöchentlich erscheinenden TV-Zeitschriften Deutschlands. Zudem zähltder Titel schon seit vielen Jahren ununterbrochen zu den Top 10 derumsatzstärksten Zeitschriften im Einzelverkauf. Seit 2013 zeichnetdie Redaktion unter dem Motto "Helden des Alltags" Menschen aus, diedurch ihr selbstloses Handeln und ihren Einsatz zu Vorbildern für dieGesellschaft geworden sind.Die Bauer Media Group ist eines der weltweit erfolgreichstenMedienhäuser mit Produkten, die Tag für Tag Millionen von Menschenauf der ganzen Welt begeistern. Unser Portfolio reicht dabei vonPrint- und Online-Publikationen über Radiostationen undOnline-Vergleichs-Portale bis hin zu Vertriebs- undMarketing-Dienstleistungen. Als Familienunternehmen in der sechstenGeneration legen wir großen Wert auf zukunfts- und kundenorientiertesHandeln. Dies spiegelt sich auch in unserem immer vielfältigerwerdenden Portfolio wider. Mit großer Leidenschaft entwickeln unsere11.500 Mitarbeiter jeden Tag Inhalte und Dienstleistungen, die genauauf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner einzahlen.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationJanina Saskia JägerT +49 40 30 19 10 27JaninaSaskia.Jaeger@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, auf einen Blick, übermittelt durch news aktuell