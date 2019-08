Aktuelle Umfrage ergibt: Mehr als die Hälfte der Deutschen ist kreativ (FOTO)

Nürnberg (ots) -65 Prozent der Deutschen betätigen sich regelmäßig* kreativ, jederDritte etwa ein Mal pro Woche. Dabei geht es besonders um Spaß,Entspannung und Ausgleich zum Alltag.Eine repräsentative Umfrage unter 1.000 Erwachsenen desMarktforschungsinstituts innofact im Auftrag des NürnbergerKreativwarenherstellers STAEDTLER ergab, dass das kreative Schaffenbei Erwachsenen eine große Rolle im Alltag spielt. Dies findet dabeihauptsächlich in der Freizeit statt. Nur 13 Prozent der Deutschenkönnen auch im Beruf kreativen Tätigkeiten nachgehen.Im Vergleich: 39 Prozent der Frauen und 34 Prozent der Männerbetätigen sich mindestens einmal die Woche kreativ.Die Motive: Spaß als HauptgrundDie Umfrage zeigt, dass neben dem Spaß an erster Stelle (73Prozent), die Befragten Entspannung (67 Prozent) und den Ausgleichzum Alltag (47 Prozent) als weitere Gründe angeben, kreativ zuwerden. Auch die Freude an kreativen Ergebnissen motiviert rund 46Prozent.Die kreativen FelderZu den am meisten genannten kreativen Tätigkeiten zählen unteranderem Basteln sowie Zeichnen und Malen - jeweils knapp ein Drittelder Befragten nannte diese Aktivitäten. Der Prozentanteil der Frauenliegt in diesen Kategorien deutlich höher als der Anteil der Männer.Beliebte Kategorien sind außerdem Dekorieren und Handarbeit,Fotographie oder Musizieren. Ist mindestens ein Kind im Haushaltsteigt übrigens in fast allen Kategorien die kreative Tätigkeit an.13 Prozent der Befragten gaben an, selten, und damit höchstenseinmal im Jahr, oder nie kreativ zu sein. Als häufigster Grund, sichnicht kreativ betätigen zu können, wurden fehlende Ideen genannt (44Prozent). 31 Prozent vermuten, dass sie nicht kreativ sein könnenoder einfach nicht gut darin sind. Insgesamt können sich aber 86Prozent der Nicht-Kreativen vorstellen, mit Hilfestellungen häufigerkünstlerisch tätig zu werden.STAEDTLER steht als kreativer Impulsgeber zur SeiteGemäß dem Claim "Release Your Creativity" bietet das Unternehmensowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen Inspiration und Anleitungfür kreative Projekte. Das neue Sortiment "Design Journey" fürHobbykünstler umfasst rund 35 verschiedene Produkte, die Lust machen,Stift und Pinsel in die Hand zu nehmen.Edle Pastellkreiden, leuchtenden Acrylfarben und Doppelfasermalermit Pinselspitze sind ebenso vertreten wie hochpigmentierteFarbstifte und hochwertige Künstlerbleistifte. Das Logo und dasVerpackungsdesign mit Motiven der nordamerikanischen Nationalparkssorgen dabei für einen besonderen Wiedererkennungswert undinspirieren zugleich.Mehr dazu finden Sie auf unserer Website unter:https://www.staedtler.com/de/de/entdecken/design-journey/Über STAEDTLERSTAEDTLER (www.staedtler.de) ist eines der ältestenIndustrieunternehmen Deutschlands (Gründungsjahr 1835) und der größteHersteller für holzgefasste Stifte, Folienstifte, Radierer, Feinminenund Modelliermassen in Europa. Mit seinen Produkten beflügelt dasUnternehmen die Kreativität seiner Kunden ein Leben lang: Vom erstenMalstift in frühester Kindheit bis zu Produkten fürs kreativeGestalten bietet der Schreib- und Kreativwarenhersteller eine breiteProduktpalette für alle Altersgruppen und Ansprüche und denkt dabeiauch Altbewährtes vor dem Hintergrund der Digitalisierung neu. DasUnternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg und beschäftigt 3.000Mitarbeiter in 27 verbundenen Unternehmen weltweit. Mehr als 1.200Mitarbeiter sind im Heimatmarkt von STAEDTLER beschäftigt. Bei derProduktion bleibt das Unternehmen seinen Wurzeln treu und setzt aufQualität "Made in Germany": Nahe Zweidrittel aller STAEDTLER-Produktewerden in Deutschland hergestellt.*mindestens einmal im MonatPressekontakt:Franziska JordanSTAEDTLER Mars GmbH & Co. KGBrand & CommunicationPublic Relations, SC3Fon: +49 911 9365-567Fax: +49 911 9365-99567E-mail: franziska.jordan@staedtler.comhttp://www.staedtler.deOriginal-Content von: Staedtler, übermittelt durch news aktuell