Aktuelle Umfrage: Bei der Steuererklärung brauchen künftig mehr Menschen Unterstützung / Privatpersonen und Unternehmen stehen vor neuen Herausforderungen

Frankfurt (ots) - Das deutsche Steuerrecht ist komplex und wird durch die neuen Corona-Regelungen noch unübersichtlicher. Die Pandemie hat unseren Alltag und unser Arbeitsleben weiterhin fest im Griff. Gewerbetreibende müssen sich mit neuen Regelungen auseinandersetzen. Das hat auch Auswirkungen auf steuerliche Angelegenheiten. Für Privatpersonen, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) kann sich daher gerade jetzt die Unterstützung durch einen Steuerberater lohnen. Laut einer aktuellen Umfrage von Gelbe Seiten in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Mente>Factum ziehen 45 Prozent der Befragten, die eine Steuererklärung erstellen, dafür einen Experten zurate.Abgabefrist der Steuererklärung verlängertDurch die Corona-Sonderregelungen steigt die Verunsicherung bei den Verbrauchern und mehr Menschen wünschen sich zusätzliche Unterstützung bei der Steuererklärung. So wollen von den 55 Prozent der Befragten, die diese Aufgabe bislang selbst erledigt haben, künftig 31 Prozent lieber Hilfe von einem Steuerberater in Anspruch nehmen. Und das scheint sich auch auszuzahlen: Von den Befragten, die für die Bearbeitung ihrer steuerlichen Angelegenheiten einen Fachmann engagiert haben, möchten 91 Prozent dies auch weiterhin tun. Das Problem: Viele Steuerberater sind zur Zeit überlastet. Das Bundesfinanzministerium hat bereits reagiert, sodass die offizielle Abgabefrist der Steuererklärung 2019 der 31. August 2021 ist.Vermittlung von SteuerberaternUm die Suche nach professionellen Dienstleistern in Wohnortnähe zu erleichtern, bietet Gelbe Seiten seit April letzten Jahres einen Vermittlungsservice an. Verbraucher und Unternehmen können direkt online nach Fachleuten verschiedener Branchen suchen und werden dort auch fündig, wenn es um das Thema Steuererklärung geht."Sich auf die professionelle Unterstützung eines Experten verlassen zu können, bedeutet eine große Entlastung. Als Deutschlands größtes Branchenverzeichnis haben wir zum Ziel, dass unsere Nutzer trotz hoher Auslastung der Steuerberater einen passenden Fachmann in ihrer Umgebung finden. Unser Vermittlungsservice macht das möglich - einfach und schnell", so Dirk Schulte, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH.