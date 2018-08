Aktuelle Umfrage: Kate und William sind das schönste Adelspaar

Hamburg (ots) - Endlich mal eine gute Nachricht für dieBrexit-Briten: Kate und William sind das schönste Adelspaar Europas.Meghan und Harry folgen auf Rang zwei! Das ergab eine repräsentativeUmfrage* der Fernsehzeitschrift auf einen Blick im Vorfeld der großenZDF-Doku "Royale Liebe" (28.8.). Herzogin Catherine (36) und PrinzWilliam (36) lagen dabei mit 29 % klar vor ihrer VerwandtschaftHerzogin Meghan (27) und Prinz Harry (33) mit 19 %. Auf Platz dreifolgen die schwedische Kronprinzessin Victoria (41) und ihr MannPrinz Daniel (44) mit 16 %.Die Platzierungen:1. Herzogin Catherine und Prinz William, Großbritannien 29 %2. Herzogin Meghan und Prinz Harry, Großbritannien 19 %3. Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, Schweden 16 %4. Königin Máxima und König Willem-Alexander, Niederlande 9 %5. Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Norwegen 5 %(5,46 %)6. Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik, Dänemark 5 % (5,18 %)7. Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip, Schweden 5 % (4,54 %)8. Prinzessin Madeleine und Christopher O'Neill, Schweden 4 %( 4,36 %)9. Königin Letizia und König Felipe, Spanien 4 % (3,73 %)10. Fürstin Charlène und Fürst Albert, Monaco 3 %)* YouGov, 1283 Befragte, Keine MehrfachnennungenDie Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmens-portfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.000 Mitarbeiter in 19 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 34natja.rieber@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, übermittelt durch news aktuell