Aktuelle Umfrage: Die Deutschen sehen die Zukunft der Nationalmannschaft mit Zuversicht / Gute Noten für die WM-Berichterstattung von ARD und ZDF

München (ots) - Trotz des frühen Ausscheidens bei der Fußball-WMin Russland sehen die Deutschen die Zukunft der Nationalmannschaftpositiv: 77 Prozent glauben, dass die DFB-Auswahl bei derEuropameisterschaft in zwei Jahren wieder besser abschneiden wird.Das geht aus einer aktuellen telefonischen Repräsentativbefragung von1016 Personen hervor, die das IFAK-Institut in dieser Woche imAuftrag der ARD/ZDF-Medienkommission durchgeführt hat.Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Die Programmleistungen imErsten und im ZDF während der WM in Russland werden von denZuschauern positiv honoriert. 68 bzw. 72 Prozent der Befragtenbewerteten die Programmanstrengungen der beidenöffentlich-rechtlichen Programme mit "sehr gut" oder "gut". Dabeischätzt das Fernsehpublikum besonders die gute und professionelleMachart der Sendungen (94 % bzw. 93 %), die umfassenden Informationenüber die WM (jeweils 91 %) sowie die Sachkompetenz der Reporter imStadion (90 % bzw. 87 %) und die sympathische Moderation im Studio(89 % bzw. 91 %). Die Wertschätzung der Berichterstattung schlägtsich auch in einer anderen Aussage nieder: Eine große Mehrheit derZuschauer wünscht sich, auch künftige Fußball-Weltmeisterschaften imöffentlich-rechtlichen Fernsehen verfolgen zu können. 84 Prozent derBefragten sprechen sich für zukünftige Übertragungen bei ARD und ZDFaus; nur vier Prozent meinen, dies solle den kommerziellen Sendernüberlassen werden.Die Umfrage belegt außerdem, dass mehr als die Hälfte desWM-Publikums (57 %) die Live-Spiele ausschließlich zu Hause verfolgthat. 38 Prozent der Befragten gaben an, die Partien "auch malwoanders", vier Prozent sogar "nur woanders" gesehen zu haben. Amwichtigsten bleibt dabei der Besuch bei Freunden und Bekannten. Fastzwei Drittel (65 %) der Außer-Haus-Zuschauer waren zu Gast beianderen. Etwa ein Drittel besuchte Gaststätten (34 %) und jederFünfte war bei öffentlichen Übertragungen auf Großbildleinwändendabei (23 %).Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deZDF-Presse-Desk, Tel.: 06131 - 70-12108, E-Mail: pressedesk@zdf.deOriginal-Content von: ARD Das Erste / ZDF, übermittelt durch news aktuell