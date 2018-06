Aktuelle Umfrage der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG): Täglich 12 EUR sparen - das ist deutscher Durchschnitt! (FOTO)

Frankfurt (ots) -Wie ticken die Deutschen, wenn es um ihre Finanzen und ihreVorsorge geht? Zu diesem Thema führte das MarktforschungsinstitutKantar TNS eine repräsentative Umfrage im Auftrag der DeutschenVermögensberatung AG (DVAG) durch. Diese beschäftigte sich unteranderem mit folgenden Fragen: Wie viel können die Deutschen monatlichzurücklegen? Gibt es einen Unterschied im Sparverhalten zwischen Jungund Alt?Aufschluss bringt ein Blick auf die Sparbeträge. Durchschnittlichkommen die deutschen Sparer auf eine monatliche Sparsumme von 365EUR. Sie schaffen es demnach, jeden Tag rund 12 EUR zur Seite zulegen. Dabei bevorzugen sie eher konservative Spar- und Anlageformenwie Bargeld, Girokonto und Sparverträge oder Versicherungen undAktien. Auch die betriebliche Altersvorsorge und die Investition inImmobilien oder Wohneigentum flossen in die Statistik ein, wodurchdie durchschnittliche Sparsumme relativ hoch ausfällt.Unterschiedliches Sparverhalten zwischen den GeschlechternNicht überraschend: Männer sparen mit 423 EUR im Monatdurchschnittlich deutlich mehr als Frauen mit 310 EUR im Monat. DasSparschwein kann sich also über eine tägliche Sparsumme von 13,25 EURbei Männern und 10 EUR bei Frauen freuen.Weitere Ergebnisse der Umfrage auf www.dvag.com/AltundJung, unteranderem mit folgendem Pressematerial:- So sparen die Generationen: 66 Prozent aller Befragten legenGeld zurück- Auch bei den Sparzielen ist man sich weitgehend einig:Altersvorsorge und ein finanzielles Sicherheitspolster liegenvorn- Wohin fließt der "Spargroschen"?Angaben zur Befragung: Repräsentative Umfrage von Kantar TNS imAuftrag der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) mit 2.010 Personenab 18 Jahren. Befragungszeitraum 10.04.-17.04.2018.Über die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am MainBirgit Rajchart, Tel.: +49 (69) 2384-1563;E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comDr. Maria Mohr, Tel.: +49 (69) 2384-7826;E-Mail: Maria.Mohr@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell