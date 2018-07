Aktuelle Umfrage der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) / Die Generationenfrage: Ist Altersvorsorge relevant? (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Diskussion rund um private Altersvorsorge und gesetzlicheRente ist aktueller denn je. Es ist nicht neu, dass die gesetzlicheRente für viele im Alter nicht ausreichen wird, um den gewohntenLebensstandard zu halten. Dadurch wird die Frage nach privaterVorsorge eines der großen Themen. Doch eine repräsentative Umfrage,durchgeführt von Kantar TNS im Auftrag der DeutschenVermögensberatung AG (DVAG), zeigt: Das Thema Altersvorsorge wird vonvielen nach wie vor nicht ernst genommen. Ein Aufklärungsproblem?Ist Altersvorsorge nicht wichtig?In der aktuellen Umfrage der DVAG schätzten 2.010 Befragte ein,welche Rolle für sie Themen rund um Geld- und Finanzangelegenheitenspielen. Während beim Sparziel "Sicherheit" große Harmonie herrschtund dieses über alle Altersstufen hinweg als essenziell eingestuftwird (siehe auch unter www.dvag.com/AltundJung), wird das ThemaAltersvorsorge eher skeptisch betrachtet. Immerhin 33 Prozent allerBefragten glauben, die Bedeutung werde eher zu hoch angesetzt. DieseAnsicht wird quer durch alle Altersstufen geteilt. Nur die Gruppe derjungen Menschen fällt hier aus dem Rahmen: Lediglich 22 Prozentvertreten die Ansicht, dass das Thema Altersvorsorge überschätztwird.Wie schätzt die "erfahrene" Generation rückblickend ihreEntscheidung ein?Gerade in der Altersgruppe 50+ wird es interessant, wenn sie ihrebisherigen Finanzentscheidungen überdenken soll. Knapp die Hälfte derbefragten 50- bis 59-Jährigen würde ihre Finanzentscheidungenüberdenken und ändern. Häufigste gewünschte Anpassung wäre dieKorrektur von vergangenen Fehlentscheidungen (32 Prozent). 21 Prozentwürden rückblickend früher mit der Bildung von Rücklagen anfangen,nur 10 Prozent würden höhere Summen sparen. Betrachtet man dagegendie Gruppe der über 60-Jährigen, wird der Anteil der Unzufriedenenschon kleiner: Hier würden 55 Prozent der Befragten alles genausomachen wie zuvor."Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, wie ungemein individuelldas Thema Geld, Absicherung und Vorsorge betrachtet wird", so dieFinanzexperten der Deutschen Vermögensberatung. "Die Zahlen macheneinmal mehr deutlich, dass Standardlösungen häufig nicht optimal sindund eine qualitativ hochwertige Beratung helfen kann, die richtigenFinanzentscheidungen zu treffen. Eine individuelle und derLebenssituation entsprechende Finanzplanung ist einfachunverzichtbar."Weitere Ergebnisse der Umfrage auf www.dvag.com/AltundJung mitfolgendem Pressematerial:- So sparen die Generationen: 66 Prozent aller Befragten legenGeld zurück- Auch bei den Sparzielen ist man sich weitgehend einig:Altersvorsorge und ein finanzielles Sicherheitspolster liegenvorn- Wohin fließt der "Spargroschen"?- Die Jungen liegen auf einer Wellenlänge mit der Generation ihrerElternAngaben zur Befragung:Repräsentative Umfrage von Kantar TNS im Auftrag der DeutschenVermögensberatung AG (DVAG) mit 2.010 Personen ab 18 Jahren.Befragungszeitraum 10.04.-17.04.2018.Über die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am MainBirgit Rajchart, Tel.: +49 (69) 2384-1563;E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comDr. Maria Mohr, Tel.: +49 (69) 2384-7826;E-Mail: Maria.Mohr@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell