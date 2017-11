Aktuelle Umfrage: Barbara Schöneberger ist Deutschlands schönste TV-Moderatorin (FOTO)

Hamburg (ots) -Sie ist witzig, spritzig und schlagfertig - und BarbaraSchöneberger ist Deutschlands schönste TV-Moderatorin. Das ergab eineaktuelle Repräsentativ-Umfrage* der Fernsehzeitschrift auf einenBlick. Mit 26,6 Prozent siegte die 43-Jährige Münchnerin klar vorNazan Eckes (41) mit 19,4 Prozent. Sylvie Meis (39) belegte mit 15,5Prozent Rang drei.Bemerkenswert: RTL hat die schönsten TV-Gesichter. Die dreiErstplatzierten arbeiten für den Kölner Sender. Dazu noch BirgitSchrowange, die mit 59 Jahren als Älteste im Feld auf Rang fünfkommt. Bei den befragten Frauen erreichte sie hinter Schönebergersogar Rang zwei.*Kantar Emnid, 795 Befragte, Mehrfachnennungen waren möglichDie Top Ten:1. Barbara Schöneberger - 26,6 %2. Nazan Eckes - 19,4 %3. Sylvie Meis - 15,5 %4. Sandra Maischberger - 15,4 %5. Birgit Schrowange - 15,3 %6. Judith Rakers - 14,0 %7. Marietta Slomka - 12,9 %8. Anne Will - 12,6 %9. Maybrit Illner - 11,6 %10. Ruth Moschner - 11,3 %Hinweis für die Redaktionen:Die ganze Geschichte erscheint in der aktuellen Ausgabe von aufeinen Blick (Nr. 45/2017, EVT 2.11.). Mehr Informationen erhaltenSie von der Redaktion auf einen Blick, Thomas Merz, Telefon040/3019-5418, thomas.merz@aufeinenblick.de. Die Veröffentlichung istbei Nennung der Quelle "auf einen Blick" honorarfrei.Über auf einen Blick:auf einen Blick aus der Bauer Media Group ist mit einer verkauftenAuflage von 762.667 Exemplaren (IVW III/2017) und einer Reichweitevon 2,08 Mio. Lesern (MA17 P2) die Nummer 1 im Einzelhandel bei denwöchentlichen Zeitschriften Deutschlands.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um denGlobus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmens-portfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, auf einen Blick, übermittelt durch news aktuell