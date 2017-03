Aktuelle US-Studie: Antibiotika erhöhen das Risiko von chronischer Rhinosinusitis / 3fach-wirksame Senföle bei Erkältungen bevorzugt einsetzen

Eschborn (ots) - Bei einfachen Infektionen der Atemwege solltenbevorzugt wirksame pflanzliche Substanzen wie die Senföle ausKapuzinerkresse und Meerrettich eingesetzt werden. Diese Empfehlungeines Expertengremiums[1] wird durch das Ergebnis einer aktuellenStudie aus den USA[2] bekräftigt. HNO-Ärzte aus Massachusetts konntendemnach belegen, dass jede Antibiotikaeinnahme das Risiko chronischerRhinosinusitis verdoppelt. Bei einer Rhinosinusitis sind dieSchleimhäute der Nase sowie die der Nasennebenhöhlen gleichzeitigentzündet. Unter den Studienteilnehmern war der häufigsteVerschreibungsgrund für ein Antibiotikum eine akute Entzündung derRachenschleimhaut, die meist durch Grippe- oder Erkältungsvirenausgelöst wird. Bei Laboruntersuchungen der Universität Gießenvermochte eine Mischung aus Senfölen von Kapuzinerkresse undMeerrettich die Vermehrung des Grippevirus H1N1 in menschlichenLungenzellkulturen um nahezu 100% zu hemmen[3]. Die scharfenPflanzenstoffe bekämpfen darüber hinaus auch die häufigstenErkältungsviren[3]. "Die Studienergebnisse der amerikanischenForscher sprechen daher für den Einsatz der Senföle bei akutenunkomplizierten Atemwegsinfektionen", sagt Prof. Ludger Klimek,Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde aus Wiesbaden. Die gutverträglichen Pflanzenstoffe wirken zahlreichen Studien zufolgeebenfalls entzündungshemmend[4-10] und antibakteriell[11-17]."Aufgrund dieser 3fachen Wirksamkeit werden unangenehmeErkältungsbeschwerden schnell gelindert", so Klimek weiter.Erkältungskrankheiten werden fast immer durch Viren verursacht.Dennoch werden bei diesen Erkrankungen chemisch-synthetischeAntibiotika nach wie vor viel zu oft und zu leichtfertig eingesetzt.Dass Antibiotika bei akuten Atemwegsinfektionen nicht nur wirkungslossind, sondern auch das Risiko einer chronischen Rhinosinusitis (CRS)erhöhen, belegt eine aktuelle US-Studie[2]. Die 1.162Studienteilnehmer erhielten aufgrund akuter entzündlicherAtemwegserkrankungen ein Antibiotikum, der häufigsteVerschreibungsgrund hierfür war eine akute Entzündung derRachenschleimhaut. Die Wissenschaftler stellten fest, dass einevorausgegangene Antibiotikatherapie eindeutig mit der Entstehungeiner CRS verbunden war. Die HNO-Ärzte des Massachusetts Eye and EarInfirmary Sinus Center wiesen außerdem nach, dass mitvorausgegangener Antibiotika-Einnahme auch die Lebensqualität derCRS-Patienten deutlich schlechter ausfiel als ohneAntibiotikatherapie.Mit 3fach-wirksamen Senfölen akute und häufig wiederkehrendeAtemwegsinfektionen effektiv therapierenDer bei akuten unkomplizierten Erkrankungen der Atemwegewirkungslose und nach wie vor übermäßige Einsatz von Antibiotikafördert die Zunahme von Resistenzen. So weist das EuropäischePräventionszentrum ECDC aktuell darauf hin, dass bei fast jedemzehnten von einer bakteriellen Infektionserkrankung betroffenenPatienten Antibiotika nicht mehr wirken, weil die Keime mittlerweilegegen eines oder mehrere dieser Arzneimittel Resistenzen gebildethaben[18]. Es müsse daher dringend das Bewusstsein dafür geschärftwerden, dass bei einfachen Infektionen wie Erkältungskrankheitenwirksame und gut verträgliche pflanzliche Substanzen wie die Senföleaus Kapuzinerkresse und Meerrettich eingesetzt werden sollten,empfahl dementsprechend ein interdisziplinäres Gremium aus Ärzten undWissenschaftlern bei einer Expertendiskussion zur effektivenBehandlung von Atemwegsinfektionen in Frankfurt[1]. Das Senfölgemischwird angewendet zur Besserung der Beschwerden bei akutenentzündlichen Erkrankungen der Bronchien, Nebenhöhlen und ableitendenHarnwege. Aufgrund seiner 3fach-Wirkung - antibakteriell[11-17],antiviral[3,19-20] und entzündungshemmend[4-10] - ist das pflanzlicheArzneimittel ein bewährtes Mittel zur Therapie vonErkältungskrankheiten. Da das Phytotherapeutikum gut verträglich istund nachweislich die Erkältungshäufigkeit um etwa 50 Prozentreduzieren kann[21], ist es auch bei häufig wiederkehrenden Infektender Atemwege eine empfehlenswerte Therapieoption.Senföle besitzen viele verschiedene Wirkmechanismen - Resistenzenbislang nicht bekannt"Gerade im Anfangsstadium von entzündlichen Atemwegserkrankungengehören Phytopharmaka zur Therapie der ersten Wahl, denn anders alschemisch-synthetische Antibiotika haben Pflanzenstoffe wie dieSenföle nicht nur einen einzigen Wirkmechanismus, sondern sie wirkenauf vielfältige Weise", erklärt Klimek, einer der Teilnehmer desExpertengesprächs. Bei dem Treffen in Frankfurt empfahlen Klimek undweitere Kollegen aus Klinik und Praxis, die Senföle bei akutenAtemwegsinfektionen als Mittel der Wahl einzusetzen. Resistenzengegen die Pflanzenstoffe wurden bisher auch nach Langzeittherapienicht beobachtet und sind auch nicht zu erwarten. "Ist aufgrund desKrankheitsbildes eine Antibiotikabehandlung nötig, kann dasSenfölgemisch ergänzend und auch nach Beendigung derAntibiotika-Einnahme eingesetzt werden", erläutert Klimek.Literatur: Die Quellen 1-21 können auf Wunsch unter folgendemPressekontakt angefordert werden:Pressekontakt:CGC Cramer Gesundheits-Consulting GmbHFrank EtzelT: 06196 / 77 66 - 113etzel@cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell