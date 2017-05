Aktuelle Themen und neueste Entwicklungen in der Kompressionstherapie / Die Expertengruppe des MDI auf dem Bremer Wundkongress (FOTO)

Bremen (ots) -Der Deutsche Wundkongress ist die größte Veranstaltung zu demThemenfeld der Wundversorgung in Europa. Vom 10. bis zum 12. Mai fanddiese Veranstaltung zum elften Mal im Bremer Messezentrum statt.Fachexperten des Starnberger Medical Data Institute (MDI)informierten im Rahmen gutbesuchter Vorträge über aktuelleEntwicklungen in der KompressionstherapieGrundlage der erfolgreichen Kompressionstherapie ist dasVerständnis zugrundeliegender Prinzipien, die Kenntnis aktuellerMaterialien und Methoden sowie die Sicherheit im Umgang damit.Der Krefelder Angiologe Professor Dr. Knut Kröger sprach über dasÖdem als Kennzeichen vieler Krankheitsbilder. ''Es ist nicht immermöglich, bei jedem Patienten die genaue Ursache des Ödems zufinden'', so der Ressortleiter der ExpertengruppeKompressionstherapie des MDI. Ödembildung ist eine Reaktion desKörpers auf bestimmte Reize, die bei Gesunden rasch wieder abklingt,aber bei kranken Menschen fortdauet, beispielweise infolge einerchronisch venösen Insuffizienz (CVI). Zwischen deren Ausprägung undder Größe einzelner Kapillaren besteht ein Zusammenhang, erläuterteKröger. Obwohl die Kompressionstherapie diese Störungen verhindert,werde in Deutschland nicht jeder Patient auch entsprechend versorgt.Krögers Ansicht nach gilt es, eine flächendeckende patientengerechteVersorgung anzustreben. Anhand einer anschaulichen Grafikverdeutlichte Kröger den Zusammenhang zwischen den Patientenmerkmalensowie den Eigenschaften der anzuwendenden Kompressionsstrümpfe.Entsprechend der ''Kompressionslogik'' erhalten Menschen mitgeringeren Beinumfängen und solche, die eine geringe Ödemneigunghaben, Kompressionsstrümpfe aus leichtem und relativ dehnbaremMaterial. Hat der Betroffene Beine mit großem Umfang oder eine starkeÖdemneigung, wird er mit Kompressionsstrümpfen aus kräftigem, wenigerdehnbarem Material versorgt. Die ''Kompressionslogik'' berücksichtigtund differenziert die individuellen Faktoren der Patienten undverbessert die Patientenzufriedenheit und -adhärenz, so Kröger.Ein Verständnis für die Materialien und Sicherheit in derenAnwendung ermögliche es dem Patienten, sich in dieKompressionstherapie einzubringen, ergänzte Professor Dr. JoachimDissemond. Der Essener Dermatologe ist, wie Kröger, Ressortleiter derExpertengruppe Kompressionstherapie des MDI und informierte überAspekte des Selbstmanagements. Bei einigen Krankheitsbildern sindPatienten bereits aktiv miteinbezogen und mit diagnostischen Aufgabenwie beispielsweise der Blutzuckermessung betraut, so Dissemond.Selbstmanagement führe zu zeitlicher Flexibilität, Kostenminderungund habe positive Auswirkungen auf die psychische Situation desPatienten. In der Kompressionstherapie erleichtern moderneMaterialien dem Patienten eine eigenständige therapeutischeMaßnahmen. Moderne adaptive Kompressionsbandagen können aufgrundihrer einfachen Handhabung zum Teil vom Patienten selbst oder durchseine Angehörige angelegt werden. Der Kompressionsdruck ist hierbeimit einer Schablone überprüfbar und nach Bedarf regulierbar.Die Hamburger Fachautorin Kerstin Protz stellte eine Studie zurPatientenversorgung vor. Die Projektmanagerin Wundforschung amInstitut für Versorgungsforschung im UniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf und untersuchte in einer deutschlandweit angelegtenErhebung den Versorgungs- und Informationsstand von Patienten mitKompressionsversorgung. ''Bei der Erfassung der Patienten zeigtesich, dass ein Drittel der Betroffenen mit einem bereits bestehendemvenösem Unterschenkelgeschwür, keine Kompressionsversorgung hatten'',so Protz. Aber auch wenn der Befragte über eine Versorgung verfügte,war diese oft nicht adäquat. So wurden Kompressionsbinden zurEntstauung der Beinödeme über Monate und teilweise Jahre getragen.Auch die Überprüfung des Wissensstands der Patienten zeigte Defizite.So reinigten viele Betroffene ihre Kompressionsmaterialien mitungeeigneten Waschsubstanzen, die das Material schädigen können undsomit die Lebensdauer der Binden und medizinischenKompressionsstrümpfe mindern. Auch die therapieunterstützende Wirkungvon Bewegung war vielen Betroffenen nicht bewusst. Protz betonte,dass der Therapieerfolg der Kompressionsversorgung auf Schulung undAufklärung der Patienten gründet.Mit über 4800 Besuchern ist der Deutsche Wundkongress eine derbedeutendsten wundbezogenen Fachtagungen weltweit. Die Experten desMDI legten in mehreren Beiträgen einen Fokus auf die Versorgung vonMenschen mit venösen und lymphatischen Erkrankungen. Deutlich wurde,dass aktuelle Entwicklungen und moderne Behandlungsoptionen im Rahmeneiner individuellen Therapie die Situation der Patienten verbessernkönnen.Weitere Informationen: https://www.md-institute.com/de/home.htmlPressekontakt:Jan Hinnerk Timmjtimm@md-institute.comOriginal-Content von: Medical Data Institute GmbH, übermittelt durch news aktuell