Aktuelle Studie zum Black Friday 2018: Zu 99% bekannt, aber das Kaufinteresse nimmt ab

Köln (ots) - Eine aktuelle Studie* von Simon-Kucher & Partnerszeigt: Um Kunden anzulocken, müssen Händler während des Black Fridayund Cyber Monday neue Anreize bieten. Vor allem bei Mode undAccessoires schätzen Kunden immer mehr das besondereEinkaufserlebnis. Bei Elektronikartikeln dagegen stehenPreisnachlässe und Schnäppchen weiterhin hoch im Kurs.Während sich der "Black Friday" inzwischen als feste Größe auch inDeutschland etabliert hat (Bekanntheitsgrad: 99 Prozent), wird auchder "Cyber Monday" zunehmend als Shopping-Tag geläufig: In eineraktuellen Umfrage der globalen Strategie- und MarketingberatungSimon-Kucher & Partners geben gut drei Viertel der Befragten an, denBegriff zu kennen (im Vergleich zu 67 Prozent im Vorjahr). Trotzaller Bekanntheit ist 2018 allgemein das angekündigte Kaufinteressefür diese beiden Tage leicht zurückgegangen auf 44 Prozent (2017: 48Prozent).Das drückt sich vor allem im Bereich Mode und Accessoires aus: 43Prozent der Befragten geben an, am Black Friday und/oder Cyber Mondaynach attraktiven Angeboten in diesen Produktkategorien suchen zuwollen - das sind acht Pozent weniger als im vergangenen Jahr.Interessant ist auch die Verschiebung der Kaufmotivation: Immer mehrKunden suchen an diesen Tagen das außergewöhnliche Shoppingerlebnisstatt besonders günstiger Produkte. "Einige Modehändlerhaben sich aufdieses Kundenbedürfnis bereits eingestellt und bieten am Black Fridaykleine Besonderheiten wie ein Glas Sekt, einen DJ, der Lounge-Musikim Laden spielt, oder andere exklusive Aktionen an", erklärt NinaScharwenka, Partner im Bereich Consumer Goods & Retail beiSimon-Kucher. "Ob und wie sehr Produkte günstiger sind, spielt fürdie Kunden dann eine weniger zentrale Rolle - sie kommen vor allemwegen des Einkaufserlebnisses. Das zeigt, wie wichtig der Einsatz vonunterschiedlichen Kaufanreizen ist."Spontankäufe vor allem bei Handys, Laptops & Co.In der Kategorie Elektronikartikel legen die Kunden dagegen einenstärkeren Fokus auf den Preis: 67 Prozent der Befragten geben an,während des Black Fridays bei Handys, Laptops, TVs oder Kameras nachattraktiven Angeboten suchen zu wollen. Im Vergleich zu 2017 ist daseine Steigerung von sieben Prozent. "Bei Elektronikartikeln sind amBlack Friday und Cyber Monday vor allem die Schnäppchenjägerunterwegs", so Scharwenka. Denn mehr als die Hälfte der Befragtensagt, dass sie sich an diesen Tagen von Angeboten inspirieren lassenund spontan zuschlagen wollen, wenn ihnen etwas gefällt. Nur 38Prozent suchen gezielt nach Produkten, die bereits auf ihrerEinkaufsliste stehen, aber die sie aufgrund des hohen Preises bislangnoch nicht gekauft haben.Höheres Kaufbudget im Vergleich zu 2017Trotz des etwas reduzierten allgemeinen Kaufinteresses am BlackFriday und Cyber Monday und unabhängig von den unterschiedlichenMotivationen ist das Kaufbudget 2018 allerdings höher als 2017. 60Prozent der Befragten planen, an diesen Tagen zwischen 100 und 500Euro auszugeben (2017: 49 Prozent). Das trifft besonders auf dieProduktkategorien Mode und Accessoires zu. Dort steigt daseingeplante Budget im Vergleich zum Vorjahr von 55 auf 66 Prozentbzw. von 50 auf 64 Prozent.*Über die Studie:Die Studie "Black Friday / Cyber Monday 2018" wurde im Auftrag vonSimon-Kucher & Partners im November 2018 in Deutschland durchgeführt.Dabei wurden 1.000 Konsumenten repräsentativ nach Alter (18-64 Jahre)und Geschlecht online zu ihrem Kaufverhalten am Black Friday undCyber Monday befragt.