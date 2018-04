Aktuelle Studie zeigt: Magnesium beugt Knochenbrüchen vor (FOTO)

Oldenburg (ots) -Knochen brauchen Calcium - das ist den meisten Menschen klar.Weniger bekannt ist, dass auch Magnesium ein wichtiger Mineralstofffür die Knochengesundheit ist. Eine aktuelle Studie der UniversitätenBristol und Ost-Finnland in Kuopio(https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-017-0242-2) zeigtnun, dass eine ausreichende Versorgung mit Magnesium das Risiko fürKnochenbrüche senken kann. Wichtige Erkenntnis der Studie ist zudem,dass eine magnesiumreichere Ernährung allein nicht ausreichenderscheint, den Magnesiumspiegel im Blut anzuheben. Daher wird von denForschern eine Einnahme von Magnesium-Präparaten empfohlen. Außerdemsollten die routinemäßigen Bluttests beim Arzt auch den Magnesiumwertbetrachten, um gegebenenfalls bei geringen Serumspiegeln frühzeitiggegensteuern zu können.Für die optimale Magnesium-Substitution bieten sich dieapothekenexklusiven Magnesium-Präparate von ADDITIVA® an. Dieseenthalten Magnesium in ausreichender und gut verwertbarer Form -sowie in bedarfsgerechten Darreichungen. Je nach individuellem Bedarfkann ADDITIVA® Magnesium als Trinkgranulat, Direktgranulat oderFilmtablette eingenommen werden.Alle ADDITIVA® Magnesium-Präparate sind rezeptfrei erhältlich undenthalten zwei Magnesiumsalze natürlichen Ursprungs in Reinform.Magnesiumcarbonate schmecken sehr natürlich und angenehm,Magnesiumoxide heben sich durch einen besonders hohen Gehalt anMagnesium ab. Beide Salze können besonders gut vom Körper aufgenommenwerden. Alle ADDITIVA® Magnesium-Produkte lösen sich schnell imWasser auf, schmecken hervorragend natürlich und hinterlassen keineRückstände im Glas.Das Plus für die KnochenKnochen sind kein lebloses Material. Sie befinden sich permanentim Um-, Auf- oder Abbau. Insbesondere im höheren Alter überwiegt derKnochenabbau - mit der Konsequenz, dass die Knochen brüchiger werden.Vor allem Menschen mit Osteoporose, dem gefürchteten Knochenschwund,haben häufig mit porösen und leicht brechenden Knochen zu tun.Besonders gefährdet sind Frauen nach den Wechseljahren, wenn dasSchutzhormon Östrogen fehlt, das den Knochenabbau hemmt.Um gesunde Knochen bis ins hohe Alter zu erhalten, sind auchCalcium, Vitamin D und Vitamin K unerlässlich. Bei einerUnterversorgung mit Calcium greift der Körper auf Reserven in derKnochensubstanz zurück. Besonders bei Erwachsenen kann dieserAbbauvorgang frühzeitig und oft unbemerkt einsetzen. Die Folge isteine allgemeine Calciumverarmung des Skeletts.Magnesium reguliert Calciumeinbau in die KnochenWichtig für die Aufnahme von Calcium aus dem Darm und dieWiederaufnahme von Calcium in den Nieren ist Vitamin D. EinCalciummangel wird durch fehlendes Vitamin D gleich mehrfachbegünstigt, da zum einen weniger Calcium aus der Nahrung aufgenommen,zum anderen zu viel Calcium über die Nieren ausgeschieden wird.Und auch Magnesium ist für den Calciumspiegel und denCalciumtransport im Körper wichtig - es fungiert als Kontrollmineralfür den Fluss von Calcium in und aus den Zellen.Um neben Magnesium auch die Versorgung mit Calcium, Vitamin D undVitamin K sicherzustellen, bietet sich ADDITIVA® Calcium + Vitamin D3+ Vitamin K2 als glutenfreies Trinkgranulat mit erfrischendemZitronengeschmack an. Das Vitalstoff-Trio trägt zur Knochengesundheitbei, denn Vitamin D3 erhöht die Resorptionsquote von Calcium aus demDarm, beide Vitamine sind zudem für den Calciumtransport in dieKnochen unentbehrlich. So wird nicht nur die Knochendichte gezieltverbessert, sondern gleichzeitig verhindert, dass das Knochenmineralungenutzt im Blutkreislauf zirkuliert und dort Gefäßablagerungen(Arteriosklerose) begünstigen kann.Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell