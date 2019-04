Aktuelle Studie - Das große Ladensterben: Die Schuld liegt nicht bei den Anderen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -In kaum einem Ort in Deutschland ist die Vielfalt an Geschäftenund Kleingewerben noch so groß, wie sie einmal war. 80% der Deutschenbedauern diese Entwicklung - langsam begreifen sie jedoch: DieVerantwortung dafür tragen sie selbst.Ob in Nordrhein-Westfalen oder Sachsen, ob im Norden oder Süden:Deutschlands Innenstädte werden immer austauschbarer. Derindividuelle Charakter geht verloren und der Einkaufsbummel machtkeinen Spaß mehr. Die Einkaufsstraßen sind tot. Das Gejammer darüberist groß, doch die Zeiten, in denen man mit den Schultern gezuckt undden Anderen die Schuld zugewiesen hat, sind vorbei. In der aktuellenStudie der Das Telefonbuch-Servicegesellschaft erklären dieBefragten, wer ihrer Meinung nach verantwortlich für dasStädtesterben ist. Das Ergebnis ist eindeutig: Neben derKommunalpolitik, die für 86% die Hauptverantwortung trägt, fassensich die Verbraucher endlich auch an die eigenen Nasen. 83% sehensich selbst und das eigene Einkaufsverhalten als Ursache für denandauernden Trend des Ladensterbens in Einkaufsstraßen undOrtskernen. Das Spiel ist einfach und hat doch schwerwiegende Folgen:93% der Verbraucher schätzen die Freundlichkeit und das Fachwissender lokalen Anbieter - dies nutzen sie schamlos aus. Sie lassen sichim Laden ausführlich beraten, um die ausgesuchte Ware dann für einpaar Euro weniger im Internet zu bestellen. Die Diskrepanz dabei istoffensichtlich: Auf der einen Seite wünschen sich 94% eine breiteNahversorgung im eigenen Wohnort und eine lebendige Innenstadt, aufder anderen Seite kann kein Geschäft ohne zahlende Kunden bestehen.Initiative für Gewerbevielfalt thematisiert Überlebenskampf vonKMUsDas Telefonbuch ist seit fast 140 Jahren ein starker Partner vonkleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Um auf dieHerausforderungen aufmerksam zu machen, vor der das lokale Gewerbetäglich steht, hat Das Telefonbuch die Initiative für Gewerbevielfaltins Leben gerufen. Auf der Plattform www.gewerbevielfalt.de werdenaktuelle Themen diskutiert und mit Expertenbeiträgen undPraxisbeispielen von verschiedenen Seiten beleuchtet. Michael Wolf,Geschäftsführer Das Telefonbuch-Servicegesellschaft: "Mit unsererInitiative für Gewerbevielfalt wollen wir nicht nur auf dasProblemfeld der aussterbenden Innenstädte aufmerksam machen, sondernauch Druck in Richtung politischer Entscheidungsträger aufbauen, hierendlich aktiv zu werden", so Michael Wolf. Die Kommunalpolitik machtimmer mehr Innenstädte autofrei oder erhöht die Parkgebühren.Verbraucher reagieren darauf, indem sie zu Hause vom Sofa aus beiinternationalen Online-Warenhäusern shoppen oder die großenverkehrsgünstigen Shoppingmalls in Außengebieten nutzen. Doch wokeine Kunden sind, kann auch das beste lokale Geschäft nichtüberleben. Bleibt der Umsatz aus, sind auch die Mieten nicht mehrdrin: Ein Teufelskreis, bei dem Ladenleerstand und von großen Kettendominierte Fußgängerzonen die Folge sind.Horror-Mieten kaum noch tragbarEin weiterer Grund für immer mehr Leerstand in Einkaufsstraßensind die teils horrenden Mieten, die für Ladenflächen inInnenstadtlagen verlangt werden. Kaum ein Kleinunternehmer kann sichdiese noch leisten. Der Handelsverband Deutschland (HDE) geht davonaus, dass ca. 10% aller Ladenflächen in Deutschland leer stehen. Auchdas kritisieren die Verbraucher, die im Rahmen der aktuellen Studiebefragt wurden: 62% sehen die Vermieter von Gewerbeflächen in derPflicht, etwas zu verändern. Und das sind in immer mehr FällenInvestoren, die auf hohe Mieteinnahmen zählen, während sie auf dieWertsteigerung der Immobilie spekulieren. Vielerorts stellen sich dieBürger die Frage: Wer kontrolliert das? Wieso haben die"Immobilien-Haie" freie Hand? Die Antwort der Stadtverwaltungen sindoft genug erhobene Hände und die Aussage, dass Immobilien Privatsacheseien und eine Regulierung durch die Stadt nicht möglich sei.Über die Studie:Das Meinungsforschungsinstitut Mente>Factum hat im Auftrag von DasTelefonbuch-Servicegesellschaft mbH 1.004 Menschen in Deutschland ab16 Jahren befragt.Absender der Initiative:Das Telefonbuch, das von der DTM Deutsche Tele Medien und 41Verlagen, durch Personengesellschaften verbunden, gemeinschaftlichherausgegeben wird, ist Absender der Initiative und engagiert sich imRahmen seiner Kernkompetenzen. Experten sowie regionaleProjektgruppen zu dem Thema werden zusammengebracht, indem ihnenerstmals eine nationale Online-Plattform geboten wird, auf der siesich präsentieren und gemeinsam für Gewerbevielfalt engagierenkönnen. Vernetzung und Austausch stehen dabei im Mittelpunkt.Pressekontakt:Pressekontakt:Das Telefonbuch Servicegesellschaft mbHSilke GreifsmühlenWiesenhüttenstraße 18, 60329 FrankfurtTelefon: +49 (0)69-130 148-160E-Mail: presse@dastelefonbuch-marketing.deOriginal-Content von: Das Telefonbuch Servicegesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell