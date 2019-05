Aktuelle Studie ergibt: Deutschland ist das Traumreiseziel Nummer Eins / Nicht Spanien, Italien oder die Türkei - die Deutschen verbringen ihre Pfingstferien am liebsten in der Heimat (FOTO)

Hamburg (ots) -Wandertouren im Harz, Entspannung an der Nordsee oder Shopping undSightseeing in der Hauptstadt: Wie die Tankstellenkette HEM jetzt ineiner repräsentativen Studie herausfand, ist Deutschland in diesemJahr das Reiseziel Nummer Eins für den Pfingsturlaub. SchnellBadehose, Sonnenbrille und Proviant eingepackt, Kind und Kegelangeschnallt - schon geht's auf die Autobahn! Denn die schönstenReiseziele müssen nicht immer weit entfernt sein. Ob ein Besuch inder Elbphilharmonie in Hamburg, ein Segeltörn auf dem Bodensee oderSandburgenbauen auf Sylt: Zwei Drittel der Deutschen legen an denFeiertagen maximal 500 Kilometer zurück und nutzen dafür zu 95Prozent das Auto. Während an Flughäfen und Bahnhöfen also eher Ebbeerwartet wird, sollten sich Reisende auch bei kürzeren Fahrtenoptimal auf die Fahrt vorbereiten. So können nervenaufreibende Stausund lange Warteschlangen an Tankstellen während der Pfingstfeiertageumgangen werden.Entspannt in die Pfingstferien starten - mit der richtigenVorbereitungViele Reisende machen aus den Vorbereitungen vor dem langersehntenUrlaub eine eigene Wissenschaft: Wann startet man am besten, um denStau zu umgehen? Welche Route führt am schnellsten ans Ziel? Wann istder optimale Zeitpunkt zum Tanken? Die beliebteste Taktik derDeutschen, um das Traumziel möglichst schnell und stressfrei zuerreichen, ist dabei die Nachtfahrt. Jeder Zweite schwört darauf, dieAnreise bereits am Vorabend oder in den frühen Morgenstunden zuunternehmen, um Verkehrsstörungen aus dem Weg zu gehen. Zugleichvermeiden sie damit die größten Aufreger im deutschen Straßenverkehr:Aggressive andere Autofahrer, rücksichtlose Drängler und hektischeFahrstreifen-Hopper sind für die Hälfte der Befragten der größteStressfaktor auf der Autofahrt in den Urlaub - jedoch nachts aufmenschenleeren Straßen kein Problem.Clever tanken und an Pausen denkenUnabhängig von den Benzinpreisen oder Warteschlangen an derZapfsäule tanken 80 Prozent der Deutschen am Freitagabend vor demPfingstwochenende. Um dabei Kosten zu sparen, eignet sich dieclever-tanken-App für Apple und Android, die Autofahrern alleKraftstoffpreise in der Nähe verrät. Befindet sich unter denangezeigten Tankstellen im Umkreis von fünf Kilometern zudem eineHEM-Tankstelle, so wird deren Preis exklusiv auf den aktuellgünstigsten in der Umgebung gesenkt. Dazu muss der Kunde einfach beimBezahlen den Strichcode auf der App an der Kasse einscannen lassen.Falls die Tankstelle jedoch erst aufgesucht wird, wenn dasWarnlämpchen mahnend blinkt, oder der Verkehr mehr stockt als fließt,kann die richtige Verpflegung der Retter in der Not sein. Ob süßeNervennahrung oder herzhafter Snack: Vor allem bei längeren Fahrtensollte eine ausgiebige Rast eingeplant werden, um die müdenLebensgeister wieder aufzurütteln und die Weiterfahrt gestärktanzutreten. Das bestätigen auch über 88 Prozent der Befragten, diePausen nicht nur dazu nutzen, ihr Auto aufzutanken, sondern sichbewusst bei einem Kaffee im Tankstellen-Bistro einen Moment derErholung gönnen oder sich kurz die Beine vertreten.HEM - Eine Marke der Tamoil GroupDie Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zurniederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest betreibt rund 2.200Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehrals 400 Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größtenTankstellenunternehmen Deutschlands. Aufgrund der schlankenUnternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kanndie Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zueinem günstigeren Preis als die großen Marken anbieten. WeitereInformationen finden Sie auf unserer Website www.hem-tankstelle.deund unter www.facebook.com/HEM.Deutschland.Pressekontakt:Deutsche Tamoil GmbHAlsterufer 5, 20354 HamburgTel.: +49 40 524 744 142E-Mail: presse@tamoil.deOriginal-Content von: Deutsche Tamoil GmbH, übermittelt durch news aktuell