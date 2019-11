Aktuelle Studie des World Gold Council zeigt erhebliche Chancen für Gold auf

London (ots/PRNewswire) - Das World Gold Council beleuchtet mitseiner heute neu veröffentlichten Verbraucherstudie "Retail gold, Aworld of opportunity" die Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten vonGold für Retail-Investoren und den Schmuckmarkt. Die umfassendeStudie basiert auf der Befragung von 18.000 Teilnehmern undbeleuchtet die Märkte in China, Indien, USA, Deutschland, Russlandund Kanada. Sie gibt Aufschluss über die Bedeutung und Einstellungder Befragten zu Gold und analysiert Motive, die für oder gegen einenGoldkauf sprechen.Der Studie zufolge ist in Gold zu investieren mittlerweile einegängige Wahl: 46 Prozent der Retail-Investoren weltweit entscheidensich für Goldprodukte. Der Goldkauf ist somit die dritthäufigsteInvestitionsart, hinter Sparkonten (78 Prozent) undLebensversicherungen (54 Prozent). Bei der näheren Betrachtung vonSchmuckkäufen geben 56 Prozent der Verbraucher an, hochwertigenGoldschmuck zu bevorzugen, wohingegen 34 Prozent Platinschmuckkaufen.Mehr als ein Drittel der Retail-Investoren und Modefans (38Prozent) haben bis heute noch nie Gold gekauft, stehen dem Thema aberaufgeschlossen gegenüber. Diese und andere bislang unerschlosseneNachfragequellen bieten ein enormes Wachstumspotenzial für denGoldmarkt.Bei der Erstellung der Studie haben sich fünf Kernaussagenherauskristallisiert:Anleger haben Vertrauen in GoldMit 67 Prozent glauben mehr als zwei Drittel allerRetail-Investoren, dass Gold einen guten Schutz vor Inflation undWährungsschwankungen bietet. 61 Prozent vertrauen Gold mehr alsFiat-Währungen. Auf dieses Vertrauen sollte die Goldindustrieaufbauen und Bereiche, in denen sich Schwächen zeigen, aufmerksambeobachten.Doch es gibt VorbehalteNeben Anlegern, die Gold als vielversprechendes Investment sehen,gibt es Vorbehalte bei Verbrauchern, die bislang noch kein Goldgekauft haben, einem künftigen Kauf aber aufgeschlossengegenüberstehen. 48 Prozent aller potenziellen Anlegerbeziehungsweise 28 Prozent der Schmuckkäufer nennen "mangelndesVertrauen" als bedeutendes Hindernis für den Kauf von Gold. DasMisstrauen geht möglicherweise auf gefälschte Barren oder Münzenzurück, drückt sich aber auch in Zweifeln an der Produktreinheit desGoldes oder der Vertrauenswürdigkeit einiger Einzelhändler aus.Gold könnte unter jüngeren Verbrauchern noch mehr Akzeptanz findenGenerell unterscheidet sich die Grundeinstellung zu Gold vonMillennials nicht sehr von jener der älteren Generation. Bei derGeneration Z ist jedoch ein signifikanter Unterschied zu erkennen,vor allem auf dem chinesischen Schmuckmarkt. So sind nur 40 Prozentder Käufer zwischen 18 und 24 Jahren in China der Meinung, dassGoldschmuck Glück bringen kann, wohingegen ganze 88 Prozent der 55bis 65-Jährigen diese Einstellung vertreten.Technologische Neuheiten können neue Zielgruppen erschließenEs gibt bereits einige erfolgreiche und technisch versierteAkteure auf dem Goldmarkt. Die Daten der Studie deuten jedoch daraufhin, dass es noch zu wenige sind. Aus der Sicht des digitalenVertriebs, des Marketings und der Kommunikation schneidet Gold imVergleich zu anderen Retail-Investments und Modeartikeln schwach ab.Weltweit kaufen Retail-Investoren nur neun Prozent der Goldmünzen undsechs Prozent des Schmucks online. Zum Vergleich: Der Onlinekauf vonauf Gold basierten ETFs liegt bei 25 Prozent.Es gilt, Wissenslücken potenzieller Goldkäufer zu schließenLaut Studie geben 66 Prozent, also rund zwei Drittel derpotenziellen Goldkonsumenten weltweit an, dass ihnen das notwendigeWissen zum Kauf von Gold fehlt. Eine fundierte und qualitativhochwertige Informationsvermittlung über die Vorteile von Gold kanndiese Wissenslücke schließen. Durch den Einsatz von Fernseh-, Print-und Social-Media-Formaten kann mehr Aufmerksamkeit auf Gold gelenktwerden. Gleichzeitig kann man auf diesem Weg die nächste Generationpotenzieller Goldkäufer erreichen und sie darüber hinaus über dieethischen Werte und Aussichten der Branche informieren.David Tait, Geschäftsführer des World Gold Council, kommentiertfolgendermaßen: "Der Goldmarkt für Retail-Investoren ist in guterVerfassung, da Gold als gängige Wahl angesehen wird. Was mich an denErgebnissen unserer Studie am meisten begeistert, ist dasvielver-sprechende Potenzial, das sich im unerschlossenen Teil desMarktes verbirgt: Anleger, die bislang kein Gold gekauft haben, aberkünftigen Käufen aufgeschlossen gegenüberstehen.Um diese potenziellen Goldkäufer zu erreichen, müssen zwei Punkteangesprochen werden: Vertrauen und detailliertes Wissen über Gold.Der Goldmarkt kann weiter florieren, wenn wir zum einen Vertrauen indas breite Spektrum der verkauften Goldprodukte schaffen und zumanderen das Bewusstsein für die positive Rolle von Gold beim Schutzdes Vermögens steigern können."Detaillierte Einblicke in die Verbraucherstudie können Sie unterwww.retailinsights.gold erhalten.Folgen Sie dem World Gold Council auf Twitter @goldcouncil(https://twitter.com/goldcouncil) oder auf Facebook(https://www.facebook.com/worldgoldcouncil).Hinweis für die Redaktion:World Gold CouncilWorld Gold Council ist die Marktentwicklungsorganisation derGoldindustrie. Ziel des World Gold Council ist es, die Nachfrage nachGold anzuregen und aufrechtzuerhalten, die Führung in der Branche zuübernehmen und als globale Autorität auf dem Goldmarkt zu agieren.Basierend auf fundierten Markterkenntnissen entwickeln wirGold-besicherte Lösungen, Dienstleistungen und Produkte. Für dieUmsetzung der jeweiligen Ideen arbeiten wir mit einer Reihe vonPartnern zusammen. Dabei bewirken wir die Stärkung der Goldnachfragein wichtigen Marktsegmenten. 