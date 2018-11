Aktuelle Studie: Versandverpackungen müssen sicher und umweltverträglich sein (FOTO)

Darmstadt (ots) -Versandhändler und Online-Shopper wollen Verpackungen, die einensicheren Transport gewährleisten, umweltverträglich sind undInformationen liefern. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse auseiner aktuellen repräsentativen Umfrage, die dasMeinungsforschungsinstitut Kantar Emnid im Auftrag des Verbandes derWellpappen-Industrie (VDW) unter Verbrauchern und Versandhändlerndurchgeführt hat. Die Studie gibt Antworten auf die Fragen, wasVerbraucher von Verpackungen erwarten, welche AnforderungenVersandhändler stellen und warum Versandverpackungen aus Wellpappe sobedeutend für das Online-Shopping sind.Der Produktschutz steht ganz oben auf dem Wunschzettel. 95 Prozentder Verbraucher und 98 Prozent der Online-Händler erwarten vonVersandverpackungen vor allem, dass sie stabil sind und die Waren aufihrem Weg bis zur Haustür optimal schützen. "Der Schutz der Ware hatabsolute Priorität", sagt Oliver Krieg, Senior Director von KantarEmnid und Leiter der Studie.Auf ähnlich hohe Werte kommen die Umweltaspekte der Verpackung. 93Prozent der Verbraucher erwarten eine gute Recyclingfähigkeit, 89Prozent wollen, dass die Verpackung einfach zu entsorgen ist. Dieökologischen Eigenschaften haben auch bei den Händlern großeBedeutung: 78 Prozent der Befragten halten es für wichtig oder sehrwichtig, dass die Verpackung gut zu recyceln ist."Beim Thema Entsorgung haben wir bei den Verbrauchern etwasgenauer nachgefragt und interessante Ergebnisse erhalten", so Kriegweiter. "Fast drei Viertel der Befragten wollen die gebrauchteVersandverpackung nach dem Auspacken platzsparend in derAltpapiertonne unterbringen können. Und sie erwarten, dass sie nuraus einem Material besteht." Die Erkenntnis, dassWellpappenverpackungen flach zusammengelegt werden sollten, umwertvollen Raum bei der Entsorgung zu sparen, ist offenbar in vielenKöpfen bereits verankert.Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Vermeidung vonPlastikmüll und Kunststoffverpackungen sind sich Online-Shopper derökologischen Vorteile von Verpackungen aus Papier sehr wohl bewusst."Im Vergleich mit anderen Verpackungsmaterialien wie etwaLuftpolster- oder Kunststofffolie kann Wellpappe mit seinerRecyclingfähigkeit punkten", sagt Krieg. "81 Prozent bescheinigen ihrgute Recyclingeigenschaften - andere Materialien erreichen dieseWerte bei weitem nicht." In diesem Zusammenhang stellt derMeinungsforscher heraus: "Die Versandhändler kennen die Prioritätenihrer Kunden sehr gut. Neun von zehn gehen davon aus, dass fürOnline-Shopper die Fragen der einfachen Entsorgung undRecyclingfähigkeit wichtig sind."Versandhändler wissen um die Bedeutung der Verpackung für ihrenGeschäftserfolg. "Drei Viertel der von uns Befragten schreiben ihreine große Rolle zu", sagt Krieg. Unter Berücksichtigung des großenLeistungsspektrums von Versandverpackungen sind die hohen Werte indesleicht nachzuvollziehen. Zwar dienen die Verpackungen, die in denmeisten Fällen aus Wellpappe sind, primär dem Schutz dertransportierten Ware. Die schützende Hülle ist zugleich aber auch dieVisitenkarte des Online-Shops und damit ein wichtiges Instrument fürdie Kommunikation mit dem Verbraucher.Pressekontakt:Verband der Wellpappen-Industrie e.V.Martin PetrichTel.: +49 6151 9294-23Petrich@vdw-da.deOriginal-Content von: VDW, übermittelt durch news aktuell