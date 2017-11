Aktuelle Studie: Unternehmen setzen bei Schulungen aufs falsche Pferd (FOTO)

Eschborn (ots) -Weiterbildungen für Berufstätige sind wichtiger denn je. Im sichschnell verändernden Arbeitsmarkt packt einige die Angst davor, denAnschluss im eigenen Job zu verlieren. Doch das Lernangebot reichtselten aus. Viele Unternehmen haben kein genaues Bild von denBedarfen ihrer Belegschaft und setzen statt auf berufliche aufallgemeine und im Joballtag weniger zielführendeWeiterbildungsmaßnahmen. Welche Folgen diese Strategie hat, zeigt dasaktuelle Randstad Arbeitsbarometer: Vier von fünf Arbeitnehmerndenken immer noch, dass sie mehr Wissen benötigen, um in ihrem Job zubestehen."Arbeitnehmer brauchen Neugier, Lernbereitschaft undEigenmotivation, um Information zu einem neuen Thema fehlerfrei aufdie eigenen Aufgaben zu übertragen. Der Aufwand ist nicht zuunterschätzen", so Dr. Christoph Kahlenberg, Leiter der RandstadAkademie: "Außerdem muss der Arbeitgeber ein Bewusstsein dafürentwickeln, welches Wissen den Angestellten fehlt, um das richtigeTraining zu planen." Diese Arbeit wollen oder können in Deutschlandnur wenige auf sich nehmen, so dass in den letzten zwölf Monaten nur16% der Arbeitnehmer eine berufliche Schulung besucht haben - das istder schlechteste Wert in Europa. Sowohl Länder mit wachsenderWirtschaft, wie etwa Norwegen (37%) und die Niederlande (32%), alsauch Staaten mit schwächelndem Arbeitsmarkt, wie etwa Spanien (43%)und Italien (38%), hängen Deutschland deutlich ab.Beliebter sind in Deutschland dagegen Workshops, Seminare undKonferenzen, die 41% der Befragten besucht haben. "Solche meist offengestalteten Veranstaltungen können frische Impulse für die eigeneArbeit geben, inspirieren und motivieren, Neues Auszuprobieren", soKahlenberg. "Sie sind aber meist auf ein breiteres Publikumausgerichtet und können deshalb nicht auf individuelle Probleme oderDefizite eingehen. Gezielte Weiterbildung kann nicht durchKonferenztickets ersetzt werden."Über die Online-UmfrageDie dargestellten Ergebnisse stammen aus dem RandstadArbeitsbarometer. Die Online-Umfrage wird in 33 Ländernvierteljährlich durchgeführt. In Deutschland wurden 400 Arbeitnehmerzwischen 18 und 65 Jahren aus unterschiedlichen Branchen befragt.Über Randstad Gruppe DeutschlandMit durchschnittlich rund 58.000 Mitarbeitern und rund 500Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,1Milliarden Euro (2016) ist die Randstad Gruppe der führendePersonaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmenunterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Nebender klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppeunter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinenpassgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischerPartner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrungunter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassungsowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- undFührungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. AlsImpulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der alsGrundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamtenBranche diente. Randstad ist seit knapp 50 Jahren in Deutschlandaktiv und gehört zur niederländischen Randstad Holding nv: mit einemGesamtumsatz von rund 20,7 Milliarden Euro (Jahr 2016), über 620.000Mitarbeitern täglich im Einsatz und ca. 5.800 Niederlassungen in 40Ländern, ist Randstad einer der größten Personaldienstleisterweltweit. Zur Randstad Gruppe Deutschland gehören neben Randstad auchdie Unternehmen GULP, Randstad Sourceright und Randstad Outsourcing.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleHelene SchmidtHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 01Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: helene.schmidt@randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell