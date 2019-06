Aktuelle Studie der Universitäten London und Accra [Ghana]: Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich hemmen die Verbreitung resistenter Bakterien (FOTO)

Eschborn (ots) -In Deutschland sterben jährlich etwa 2.400 Menschen an Infektionenmit Bakterien, bei denen Antibiotika nicht wirksam sind [1]. Einewesentliche Ursache für die Ausbreitung solcher Resistenzen ist dieFähigkeit der Krankheitserreger, Erbinformationen auszutauschen undso wirksame Mechanismen gegen Antibiotika zu streuen. Um dieAusbreitung resistenter Keime einzudämmen, fordern Experten daherseit vielen Jahren, bei einfachen unkomplizierten Infektionen wieBlasenentzündungen den Einsatz von Antibiotika abzuwägen undbevorzugt bewährte und antibakteriell wirksame Pflanzenstoffe wie dieSenföle einzusetzen [2]. Eine aktuelle britisch-ghanaische Studieliefert weitere Hinweise dafür, dass diese pflanzlichen Wirkstoffeeinen Beitrag zur Entschärfung des Resistenzproblems leisten können[3]. Die Wissenschaftler untersuchten fünf verschiedene Senföle -unter anderem aus Kapuzinerkresse und Meerrettich - hinsichtlichihres Potentials, den Austausch der Gene bei dem Bakterium E. coli,dem Hauptauslöser von Blasenentzündungen, zu unterbinden. Das Senfölaus der Kapuzinerkresse vermochte bei drei der vier getestetenResistenzgene die Übertragung von Erbinformationen am stärksten zuhemmen. "Die Ergebnisse stimmen gut mit den Beobachtungen frühererStudien überein, die gezeigt haben, dass es sich bei den Senfölen umSubstanzen mit zahlreichen antimikrobiellen Wirkmechanismen andiversen Angriffspunkten handelt", sagt Prof. Uwe Frank, Freiburg."Auf Grund der vielen verschiedenen Wirkansätze dieser Pflanzenstoffewird bei Bakterien die Entwicklung möglicher Resistenzmechanismengegen die Senföle deutlich erschwert", so Frank weiter.Der Austausch von Erbinformationen ist ein Mechanismus, der esBakterien erlaubt, schnell auf sich ändernde Lebensbedingungen zureagieren. Ziel ist es, das Überleben und die Widerstandsfähigkeitder eigenen Spezies zu verbessern. Dieser Mechanismus trägt auch dazubei, die für Bakterien schädlichen Wirkungen von Antibiotikaabzuwehren. Der genetische Austausch darüber, wie die Wirkung einesAntibiotikums vermieden werden kann, führt zu resistenten Keimen [3].Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich hemmen Genaustausch amstärkstenBislang fokussierte sich die medizinische Forschung darauf, immerwieder neue Antibiotika zu entwickeln, um auf die Bildung vonResistenzen zu reagieren. Jede neue Entdeckung birgt jedoch dieGefahr, dass die Bakterien zügig und erneut Resistenzen hervorbringen[3]. Die Entwicklung von Resistenzen scheint dabei ein zentrales,uraltes Wesensmerkmal dieser Organismen zu sein - dennAntibiotikaresistenzen wurden sogar bei Höhlenbakterien in NewMexico/USA gefunden, die seit vier Millionen Jahren isoliertlebten[4]. Wegen der Resistenzproblematik fordern Experten daher,Antibiotika einzusparen und bei einfachen unkompliziertenInfektionen, wie zum Beispiel Blasenentzündungen, Senföle ausKapuzinerkresse und Meerrettich als Mittel der ersten Wahleinzusetzen [2]. Die Wirkweise der Senföle aus diesen beiden Pflanzenwurde nun in einer britisch-ghanaischen Studie erneut untersucht [3].In Bezug auf die Hemmung des Austauschs von Erbinformationen zeigtendie Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich bereits in geringenKonzentrationen eine ausgeprägte Wirkung, wobei das Senföl aus derKapuzinerkresse die größte Wirkung aller getesteten Pflanzenstoffeerkennen ließ.Breites Wirkspektrum, umfangreiche therapeutische MöglichkeitenDie Forschungsarbeit liefert einen weiteren Nachweis für dieausgeprägte antibakterielle Wirksamkeit der Kombination ausKapuzinerkresse und Meerrettich, die bereits vielfach belegt ist[5-11]. Die Pflanzenstoffe werden in kombinierter Form bereits seitJahrzehnten zur Therapie von Blasenentzündungen undErkältungskrankheiten eingesetzt - denn neben Ihrer Wirkung gegenBakterien sind auch antivirale [12-14] und antientzündliche [15-23]Effekte dokumentiert. Ein umfassendes, vielfältiges Wirkspektrumgegen Mikroorganismen zeichnet die Senföle aus und erklärt dasumfangreiche therapeutische Potential dieser Pflanzenstoffe. Außerdemhemmen die Senföle die Bildung von bakteriellen Biofilmen, wieweitere Studien belegen [24-27]. Einen solchen "Schutzschild" bildenBakterien aus, um sich gegen äußere Einflüsse, wie zum BeispielAntibiotika oder das Immunsystem, zu wehren. Innerhalb dieserBiofilme herrscht eine hohe Dichte der Bakterien und damit liegenoptimale Bedingungen für den Austausch von resistenten Genen vor.Biofilm-produzierende Bakterien sind daher häufig die Ursache vonschwer zu bekämpfenden und wiederkehrenden Infektionen, bei denenAntibiotika nahezu unwirksam sind. Auch die aktualisierte Leitlinie
für Ärzte zur Therapie von unkomplizierten Harnwegsinfektionen
fordert einen bedachten Einsatz von Antibiotika bei unkomplizierten
Harnwegsinfekten. Hier wird nun als phytotherapeutische Option bei
häufig wiederkehrenden Blasenentzündungen auch der Einsatz von
Kapuzinerkresse und Meerrettich empfohlen [28]. "Die Vorteile für die
Therapie von Blasenentzündungen mit Senfölen liegen damit auf der
Hand", erklärt Frank. "Eine gute und schnelle Wirksamkeit bei
zugleich guter Verträglichkeit; zudem können die Pflanzenstoffe einen
wichtigen Beitrag leisten, um die Verbreitung resistenter Bakterien
zu erschweren", resümiert der Mikrobiologe und Hygieniker aus
Freiburg.