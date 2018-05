Aktuelle Studie der Universität Heidelberg belegt: Senföle wirken gegen resistente bakterielle Biofilme

Eschborn (ots) - Besonders hartnäckige bakterielle Infektionenberuhen meist auf Erregern, die sogenannte Biofilme bilden. Einensolchen "Schutzschild" bilden Bakterien aus, um sich gegen äußereEinflüsse, wie zum Beispiel Antibiotika oder das Immunsystem, zuwehren. Auf diese Weise schützt sich zum Beispiel auch das BakteriumPseudomonas aeruginosa - einer der häufigsten Erreger von imKrankenhaus erworbenen Infektionen der Atem- und Harnwege - vorAntibiotika. Eine aktuelle Laborstudie der Universität Heidelbergzeigt, dass die Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich dieProduktion von Biofilmen des Erregers P. aeruginosa auf zwei Artenhemmen können: Zum einen verhindern sie die Produktion von Biofilmen,zum anderen hemmen sie die Aktivität innerhalb bestehenderBiofilme[1]. "Die Senföle stellen aufgrund ihrer ausgeprägtenkeimhemmenden Wirkung gegen zahlreiche, teils mehrfachresistenteBakterien sowie ihrer Fähigkeit, die Biofilmformation zu stören, einevielversprechende natürliche Substanzgruppe dar", sagt StudienleiterProf. Frank Günther, Institut für Medizinische Mikrobiologie undKrankenhaushygiene, Marburg. "Die Pflanzenstoffe könnten bei akutenunkomplizierten Infektionen der Atem- und Harnwege eine sinnvolleTherapieoption sein, um der wachsenden Bedrohung durchAntibiotikaresistenzen entgegenzuwirken", so Günther weiter.Mehrfachresistente Erreger wie P. aeruginosa sind häufig dieUrsache schwer zu bekämpfender Infektionen, bei denen Antibiotikanahezu unwirksam sind. Der Keim zählt zu den häufigstenBiofilm-produzierenden Bakterien. Diese Eigenschaft Biofilmeauszubilden befähigt den Erreger, lange Zeiträume in befallenenKörperregionen zu überdauern und Resistenzmechanismen zu entwickeln.Auf diese Weise kann nach einer überwunden geglaubten Infektion dieErkrankung wiederkehren und einen chronischen Verlauf nehmen. Esverbleiben derzeit kaum noch antibiotische Substanzen, mit denenInfektionen mit P. aeruginosa effektiv behandelt werden können. NeueWirkstoffe gegen solche Bakterien werden daher dringend gesucht.Entwicklung von Strategien gegen Biofilmbildung noch ganz amAnfangDerzeit wird an verschiedenen Universitäten intensiv nach weiterenmöglichen Behandlungsstrategien gegen multiresistente Keimegeforscht[2,3]. Wissenschaftler des Helmholtz-Instituts fürInfektionsforschung (HZI) haben zum Beispiel ein Molekül entwickelt,das einen wichtigen Baustein des Biofilms von P. aeruginosa blockiertund gleichzeitig den Biofilm im Körper sichtbar machen kann[2].Dieser wissenschaftliche Ansatz sowie weitere Forschungsaktivitätenmit ähnlichem Ziel stehen allerdings erst ganz am Anfang derEntwicklung. Es bedarf noch zahlreicher und langwierigerFolgeuntersuchungen, bis weitere Ergebnisse vorliegen. Ob darausirgendwann einmal therapeutische Empfehlungen abgeleitet werdenkönnen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen.Kombination von Senfölen hemmt BiofilmbildungDamit Bakterien Biofilme ausbilden können, bedienen sie sich einesspezifischen Kommunikationssystems, mit dem sich die Erregeruntereinander verständigen. Dieser Mechanismus des bakteriellenInformationsaustauschs wird von Wissenschaftlern als "Quorum sensing"bezeichnet. Gelingt es, dieses Kommunikationssystem zu stören, sokönnen durch Biofilm-bildende Bakterien ausgelöste Infektionen besserbehandelt werden. Die aktuelle Laborstudie der UniversitätHeidelberg[1] untermauert frühere Untersuchungsergebnisse[4-6] undbelegt, dass die Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich dasbakterielle Kommunikationssystem von P. aeruginosa stören und dieAusbildung von resistenten Biofilmen hemmen können. Sie sind in derLage, in die bestehenden Biofilme einzudringen und dort die Bakterienin ihrem Wachstum zu hemmen oder abzutöten. Im ersten Schrittuntersuchten die Wissenschaftler die in den Pflanzen enthaltenenSenföle isoliert voneinander. Hier war bereits eine deutlicheantibakterielle Wirkung gegen P. aeruginosa sowie eine ausgeprägteHemmung der Biofilmbildung zu beobachten. Durch die anschließendekombinierte Gabe der Senföle wurde die Biofilmbildung als auch dasBakterienwachstum in den Biofilmen am stärksten reduziert. Schon infrüheren Studien der Universität Freiburg konnte eine direktewachstumshemmende Wirkung gegen P. aeruginosa beobachtet werden[7,8].Und wie bei den Untersuchungen der Freiburger Forscher zeigte sichauch bei der aktuellen Publikation, dass erst durch die Kombinationder beiden Pflanzen und der in ihnen enthaltenen Senföle einebesonders große antibakterielle Wirkung erreicht wird."Aus diesem Grund könnten bei akuten unkomplizierten Infektionender Atem- und Harnwege die Senföle aus Kapuzinerkresse undMeerrettich eine interessante Therapiealternative darstellen", soGünther. Die Senföle zählen heute zu den am besten untersuchtenPflanzenstoffen. Sie haben den Vorteil, dass sie nicht nur gegenBakterien[7-13] sondern auch gegen Viren[14-16] undentzündungshemmend[18-25] wirken, wie verschiedeneLaboruntersuchungen belegen. "Der Einsatz der Pflanzenstoffe beidiesen Beschwerden kann zudem einen Beitrag leisten, um dasResistenzproblem zu entschärfen und hocheffektive Antibiotika fürpotentiell lebensbedrohliche Erkrankungen aufzusparen", resümiertGünther. In diesem Sinne wird in der 2017 aktualisierten S3-Leitliniezur Therapie von unkomplizierten Harnwegsinfektionen der Einsatz vonKapuzinerkresse und Meerrettich als pflanzlicheBehandlungsmöglichkeit bei häufig wiederkehrenden Blasenentzündungenbefürwortet[26].Literatur: Die Quellen 1-26 können auf Wunsch unter folgendemPressekontakt angefordert werden: