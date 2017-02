Aktuelle Studie: Kundenbewertungen ausschlaggebend für Kaufentscheidung

Köln (ots) - Kundenbewertungen sind der wichtigste Kaufimpuls derDeutschen. Zwei Drittel (66,4 %) aller Bundesbürger erkundigt sichvor einer verbindlichen Kaufentscheidung zunächst nach Bewertungen imNetz. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative GfK-Umfrage desKölner Lokalmarketing-Unternehmens Greven Medien.Bewertungen anderer Konsumenten über ihre Erfahrungen mitProdukten und Dienstleistern wirken sich entscheidend auf Kauf- undEntscheidungsprozesse aus. In der Umfrage von Greven Medien gibt einDrittel (31,9 %) aller Befragten an, dass Bewertungen inOnline-Portalen ihre Entscheidung deutlich beeinflussen. Auchunabhängigen Vergleichstests wird eine bedeutende Rolle zugesprochen(42,9 %). Nur die Meinung von Freunden und Bekannten ist nochrelevanter: Jeder Zweite (47,8 %) lässt sich von vertrauten Personenvon einem Produkt oder einer Dienstleistung überzeugen. In derAltersgruppe der 20 bis 29-Jährigen belegt die Umfrage besonderesVertrauen in Blogs und Foren (51,6 %).Die Greven-Studie zeigt auch: Die Nutzung von Bewertungsportalenist weder Frauen- noch Männersache, denn knapp 40 Prozent beiderGeschlechter geben an, häufig bis sehr häufig einen Blick aufTripadvisor, GoLocal und andere Portale zu werfen. Besondersauffällig: In der Alterklasse der 20 bis 39-Jährigen bestätigt etwajeder Zweite (52,6 %) sich regelmäßig in Bewertungsportalen zuerkundigen.Für Handwerker, Gastronomen oder Ärzte heißt es: umdenken. Dochdie Greven-Studie zeigt ebenso, dass Bewertungen nicht ausschließlichzählen. So sind Meinungen und Kommentare anderer dicht gefolgt voneinem Blick auf die Firmenwebsite (57,9 %), der Kontaktaufnahme zumUnternehmen selbst (34,5 %) und der Suche nach der Präsenz desUnternehmens in sozialen Netzwerken (11,3 %). "Mit einer lokalen,digitalen Marketingstrategie und nachhaltigem Empfehlungsmarketinghaben lokale Händler und Dienstleister die Chance, auf das veränderteKauf- und Entscheidungsverhalten der Konsumenten zu reagieren. Denn:Gute Kundenbewertungen können sich positiv auf den Absatz auswirken",erklärt Patrick Hünemohr, Geschäftsführer von Greven Medien.Grafik & Text: http://ftp.counterpart-group.de/_S1DkglgzcoAPdRPressekontakt:carolin.lohmann@counterpart.deOriginal-Content von: Greven Medien, übermittelt durch news aktuell