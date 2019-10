Aktuelle Studie: Geschäftsreisen durch Unsicherheit, Intoleranz und Belästigungen geprägt

- Geschäftsreisende fühlen sich unsicher- Frauen und Reisende aus der Gruppe der LGBTQ+ werden aufGeschäftsreisen regelmäßig belästigtBellevue, Washington (ots/PRNewswire) - SAP SE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2620923-1&h=2467744384&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2620923-1%26h%3D1496994454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2620923-2%2526h%253D349430630%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.sap.com%25252F%2526a%253DSAP%252BSE%26a%3DSAP%2BSE&a=SAP+SE) (NYSE: SAP) hat die Ergebnisse einer neuen SAP-Concur-Umfrageveröffentlicht. Diese zeigen, dass mehr als drei Viertel derweiblichen Geschäftsreisenden unterwegs Opfer von Belästigungenwerden und dass jede Zweite regelmäßig Reisepläne aufgrund vonSicherheitsbedenken ändert. SAP Concur ist der weltweit führendeAnbieter von integrierten Lösungen zur Buchung und Abrechnung vonGeschäftsreisen. Die Ergebnisse der SAP-Concur-Umfrage zeigen dieBefürchtungen der Teilnehmer in Sachen Sicherheit auf Reisen sowieden Frust darüber, wie Unternehmen ihre eigenen Interessen über dieBedürfnisse ihrer Mitarbeiter stellen. Für die Studie wurden 7.850Geschäftsreisende aus 19 Ländern befragt. Dabei gab es folgendeErkenntnisse:- 58 Prozent der Befragten sagen, dass sie ihre Reisepläne schoneinmal geändert haben, weil sie sich nicht sicher fühlten. 52Prozent der Geschäftsreisenden gaben an, dass einSicherheitstraining für Reisen zu den besten Vorbeugemaßnahmenzählt, die ein Unternehmen anbieten kann.- Millennials reagieren empfindlicher auf aktuelle politischeEreignisse: In den vergangenen 12 Monaten haben 42 Prozent derGeschäftsreisenden aus dieser Altersgruppe ihre Reisen aufgrund vonUnruhen oder Gesundheitsgefährdungen eingeschränkt. Bei derGeneration X lag dieser Wert bei 36 Prozent, bei den Baby-Boomernbei 23 Prozent. Bei fast genauso vielen Befragten aus der Gruppeder Millennials (40 %) spielt der Flugzeugtyp bei Reisen ein Rolle,im Vergleich zu 33 Prozent bei der Generation X und 21 Prozent beiden Baby-Boomern.- Für fast ein Drittel (31 %) der Geschäftsreisenden hat die eigeneSicherheit höchste Priorität. Dies wurde als wichtigster Faktor füreine Geschäftsreise angegeben. Über die Hälfte der Befragten (54 %)glaubt übrigens, dass dieser Punkt für ihr Unternehmen nichtoberste Priorität besitzt.- Unter den weiblichen Geschäftsreisenden kennen mehr als dreiViertel (77 %) Formen von Belästigung oder Fehlverhalten. Beispielesind die Frage nach Begleitung durch den Ehemann (42 %), ignoranteServicemitarbeiter (38 %) oder dass ihnen hinterher gepfiffen wird(31 %).- Fast die Hälfte der jungen Frauen auf Geschäftsreisen kennen dieseDiskriminierungen ebenfalls. 46 Prozent der Frauen aus derGeneration Z berichten, dass sie gefragt wurden, ob sie mit ihremEhemann reisen. Bei den Baby-Boomern lag dieser Wert bei 31Prozent. Gleichzeitig gaben 41 Prozent der weiblichen Millennialsan, dass sie von Servicemitarbeitern ignoriert werden, bei denBaby-Boomern liegt dieser Wert bei 23 Prozent.- Die überwiegende Mehrheit (95 %) der Reisenden aus derLGBTQ+-Gruppe haben auf einer geschäftlichen Reise schon einmalihre sexuelle Orientierung verborgen. Hauptgrund (57 %) war derSchutz der eigenen Sicherheit.- 85 Prozent haben ihre Reisepläne schon einmal aufgrund von Sorgenum die eigene Sicherheit geändert. Im Vergleich dazu trifft diesnur auf 53 Prozent der Kollegen zu, die sich nicht als LGBTQ+bezeichnen.- 67 Prozent glauben, dass ihr Unternehmen Nachholbedarf hinsichtlichTechnologien hat, mit denen sich Geschäftsreisen erleichternlassen.- Eine überwältigende Mehrheit der Geschäftsreisenden (94 %) wärebereit, persönliche Daten zu teilen, um dadurch ihre beruflichenReisen angenehmer zu machen - angesichts der aktuellen Diskussionenin puncto Datenschutz ist dies eine beeindruckende Zahl.- 37 Prozent der Geschäftsreisenden fühlen sich am meisten gestresst,wenn sie eine Reise planen, buchen und organisieren. Auf deranderen Seite gaben 24 Prozent der Geschäftsreisenden an,Zahnarztbesuche einer Reisekostenabrechnung vorzuziehen.- Reisende fühlen sich oft unsicher:- Fallzahlen von Belästigungen und Sexismus gegenüber Frauen aufGeschäftsreisen auf hohem Niveau:- LGBTQ+-Reisende verbergen Teile ihrer Identität, wenn sie beruflichunterwegs sind:- Geschäftsreisen sind immer noch weder einfach noch stressfrei:"Die gesellschaftlichen Probleme und die persönlichen Erfahrungenvon Mitarbeitenden beeinflussen zunehmend unsere Art zu reisen.Geschäftsreisende haben veränderte Erwartungen, die Unternehmen nichtignorieren sollten", sagt Mike Koetting, Chief Product StrategyOfficer bei SAP Concur. "Unternehmen versuchen zwar ständig, dieZufriedenheit ihrer Mitarbeiter auf Reisen zu steigern. Dieseerwarten mittlerweile größeres Einfühlungsvermögen, hilfreicheVorgaben und Anleitungen sowie bessere Technologien. Das komplette Whitepaper lässt sich hier herunterladen: https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/business-traveler-report-2019Die Umfrage wurde von Wakefield Research(www.wakefieldresearch.com), einem führenden unabhängigen Institutfür quantitative, qualitative und hybride Marktforschung,durchgeführt. Es wurden hierfür 7.850 Geschäftsreisende (Personen,die im Jahr dreimal oder häufiger geschäftlich auf Reisen sind) ausden folgenden Ländern befragt: Australien, Belgien, Brasilien,Kanada, Festland-China, Hongkong, Taiwan, Dänemark, Finnland,Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, Luxemburg, Mexiko, dieNiederlande, Norwegen, Singapur, Malaysia, Schweden, Großbritannienund die Vereinigten Staaten. Die Umfrage fand zwischen Juli undAugust 2019 statt. SAP® Concur® ist der weltweit führende Anbieter von integriertenLösungen für die Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen. Im Fokussteht dabei die konsequente Vereinfachung und Automatisierungalltäglich anfallender Prozesse. Die als erstklassig bewerteteMobil-App von SAP Concur begleitet Mitarbeiter auf all ihren Reisen,Ausgaben werden mühelos in Spesenabrechnungen übertragen undRechnungsfreigaben automatisiert. Durch die Integration von Daten,die nahezu in Echtzeit bereitgestellt werden, und unter Verwendungvon Künstlicher Intelligenz zur Überprüfung sämtlicher Transaktionensehen Unternehmen genau, was sie ausgeben - ohne sich Gedanken umfehlende Posten im Budget machen zu müssen. Mit den Lösungen von SAPConcur gehören viele lästige Arbeitsschritte der Vergangenheit an,wichtige Aufgaben werden vereinfacht und Unternehmen werden dabeiunterstützt, jeden Tag aufs Neue das Maximum herauszuholen. 