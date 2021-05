Aktuelle Studie: Corona gefährdet Gewerbeinfrastruktur / Aufwärtstrend trotz Innovationsbereitschaft der Gewerbetreibenden in Gefahr

Frankfurt am Main (ots) - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie fordern von Betrieben, Geschäften und Dienstleistern viel Kreativität und Ausdauer, um ihre Geschäftstätigkeit aufrecht zu erhalten. Viele KMU haben bereits vor Corona bewiesen, dass sie die Veränderungen erfolgreich meistern, die beispielsweise durch Marktverschiebungen in den Online-Bereich entstanden sind. So hatte sich bislang - das zeigt das neue Whitepaper der Initiative für Gewerbevielfalt von Das Telefonbuch - die Lage im Lokalgewerbe weitestgehend stabilisiert.Aufwärtstrend in einigen deutschen Regionen durch Corona gefährdetUm diese Entwicklung im Lokalgewerbe anhand ausgewählter Kennzahlen deutschlandweit zu veranschaulichen, hat die Initiative für Gewerbevielfalt den Gewerbevitalitätsindex entwickelt. Bis zur Corona-Pandemie zeigt der Gewerbevitalitätsindex für Deutschland einen gewissen Aufwärtstrend in einer Reihe von Bundesländern. Besonders auffällig: Die ostdeutschen Bundesländer, ehemals unteres Mittelfeld, holen auf - allen voran Sachsen (Indexwert 6,1) und Thüringen (4,7). Deutschlandweiter Spitzenreiter ist Bayern (8,6), das von seinem starken Handwerk profitiert. Den größten Indexsprung vollzieht Berlin (6,5) - der Standort mit den deutschlandweit meisten Gewerbeanmeldungen. Erste Zahlen zeigen jedoch bereits jetzt, wie fragil der Aufwärtstrend ist.Wettbewerbssituation erfolgreich meistern mit DigitalstrategieMit Kunden Kontakt zu halten, die Sichtbarkeit und Verfügbarkeit des eigenen Unternehmens und dessen Angebot zu erhöhen, und zwar dort, wo sich Verbraucherinnen und Verbraucher verstärkt aufhalten, nämlich im digitalen Raum, wird für KMU künftig immer wichtiger. "Viele Gewerbetreibende haben bereits lange vor Corona mutig und erfolgreich auf die Marktlage beziehungsweise auf den Verbraucherbedarf reagiert und in eine zukunftsfähige Digitalstrategie investiert", betont Dirk Schulte, Geschäftsführer der Das Telefonbuch Servicegesellschaft mbH, und Schirmherr der Initiative für Gewerbevielfalt: "Im Online-Marketing liegt ein Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit von KMU. Als regionaler Partner des Mittelstands bieten wir kleinen und mittelständischen Unternehmen hierfür seit jeher pragmatische Lösungsansätze, sei es für den perfekten Einstieg in die Digitalisierung oder in dessen Ausbau."Über den GewerbevitalitätsindexDer Gewerbevitalitätsindex ist Kern des aktuellen Whitepapers der Initiative für Gewerbevielfalt. Er dient der Verdeutlichung des strukturellen Schwunds der Gewerbevielfalt in Deutschlands Städten und Regionen. Dieser basiert auf bisher unveröffentlichten statistischen Daten zu Gewerbeanzeigen, Gewerbedichte, sowie Unternehmenszahlen und Ausbildungsverträgen im Einzelhandel und Handwerk. Diese Daten wurden im Verlauf der vergangenen zehn Jahre für ganz Deutschland ausgewertet und auf regionaler Ebene vergleichbar gemacht.Absender der InitiativeDas Telefonbuch, das von der DTM Deutsche Tele Medien GmbH und 38 Verlagen, durch Personengesellschaften verbunden, gemeinschaftlich herausgegeben wird, ist Absender der Initiative und engagiert sich im Rahmen seiner Kernkompetenzen. Experten sowie regionale Projektgruppen zu dem Thema werden zusammengebracht, indem ihnen erstmals eine nationale Online-Plattform geboten wird, auf der sie sich präsentieren und gemeinsam für Gewerbevielfalt engagieren können. Vernetzung und Austausch stehen dabei im Mittelpunkt.Über Das Telefonbuch:Das Telefonbuch wird von DTM Deutsche Tele Medien und 38 Verlagen Das Telefonbuch gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Das Telefonbuch den Nutzern als Buch, online und mobil über www.dastelefonbuch.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2020 verzeichneten die Produkte von Das Telefonbuch medienübergreifend ca. 880 Mio. Nutzungen*.Die Wort-Bild-Marke Das Telefonbuch ist im Markenregister für die Das Telefonbuch Zeichen-GbR eingetragen und kennzeichnet alle Produktausprägungen in sämtlichen Medien. Auch der markante rote Winkel genießt Markenschutz und trägt zu einem hohen Wiedererkennungswert bei.*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2020; repräsentative Befragung von 15.974 Personen ab 16 Jahren, Oktober 2020Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHStefan WatzingerHolzhausenstraße 73, 60322 FrankfurtTelefon: +49 (0)69-955 264-23E-Mail: s.watzinger@impact.agDas Telefonbuch Servicegesellschaft mbHMichael Hein-BeutingWiesenhüttenstraße 18, 60329 FrankfurtTelefon: +49 (0)69-2682-5316E-Mail: kontaktinfo@dastelefonbuch-marketing.deOriginal-Content von: Das Telefonbuch Servicegesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell